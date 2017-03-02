NG.kz Банкоматы только для детей



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 27361

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 12:01 Вот такая картина наблюдается у магазина РАХАТ. Чтобы произвести операцию в банкомате надо отбить поклоны. Удобно ли снимать деньги в этих банкоматах пенсионерам. Должно быть стыдно банкам такого уровня.

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