/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Банкоматы только для детей		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Банкоматы только для детей
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27361
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.03.17 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот такая картина наблюдается у магазина РАХАТ. Чтобы произвести операцию в банкомате надо отбить поклоны. Удобно ли снимать деньги в этих банкоматах пенсионерам. Должно быть стыдно банкам такого уровня.
Читать новость

гость
Re: Банкоматы только для детей




Отправлено: 02.03.17 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А может специально низко. Для людей с ограниченными возможностями.
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 40, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 38
Зарегистрированные пользователи: юля елиссева, Vasiliy

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 240
Пользователей: 1
Всего: 241

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх