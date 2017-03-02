/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Жизнь с пулей в голове: История костанайской девочки, которую выбрали жертвой для канала YouTube		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 4 из 4«1234
§ NG.kz
Жизнь с пулей в голове: История костанайской девочки, которую выбрали жертвой для канала YouTube
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27361
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.03.17 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пострадавшая от выстрела девочка из Костаная рассказала, как ей вот уже больше полугода живётся с пулей в голове, и поделилась своими планами на будущее. Родные ребёнка до сих пор не могут смириться с происшедшим и пытаются понять мотив подозреваемого, а сама Валентина стойко переносит боль: физическую и моральную
Читать новость

112
Re: Жизнь с пулей в голове: История костанайской девочки,...




Отправлено: 02.03.17 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Костанаец:
Надо обьяснить диаспорам чт

Хм..
Вот сожгли двух человек в Рудном, заживо.
Ребятишки одной национальности..
Теперь внимание - я тут начинаю этой национальности что то вжевывать, хотя что?
Ну ладно, как вести себя тут и?
Что же я услышу?
Да меня администрация забанит навечно..
Ровно то же самое и к другим национальностям..
Мол если ты допустим русский, так и следи за русскими, а то что?
А то как сказал Моше вытравим?
По моему это самая что ни на есть националистическая идея, вытравливать те национальности, к которой принадлежит например преступник..
Тогда всех надо вытравить, логично, ведь преступники есть в любых национальностях!

Robin
Re: Жизнь с пулей в голове: История костанайской девочки,...




Отправлено: 02.03.17 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
Почему скатываетесь на национальную принадлежность подозреваемого ? Око за око... врачу нанесли 30 ножевых..и что теперь? Варварам так же наносить теперь 30 ножевых?

Всё верно,только так! По другому не поймут!!!!И другим урок будет....По хорошему этого балбеса нужно родным девочки на сутки отдать и всё...

гугля
Re: Жизнь с пулей в голове: История костанайской девочки,...




Отправлено: 02.03.17 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Отправлено: 02.03.17 - 13:51
Цитата:
Моше:
это вопрос к костанайским полицаям, которые долго тянули резину с уголовным делом и объявлением в розыск, позволив тем самым, шакаленку спокойно выехать.

Его сразу начали искать.

Искать и найти разные действия и разный результат, не? Искать это вообще ихняя обязанность. Только они зарплату получают за то что находят, а не за то что ищут.
Хотя...
:lol: о чем это я? Скорей как раз за то что ищут. А найдут-ненайдут, вопрос!

совет петрович
Re: Жизнь с пулей в голове: История костанайской девочки,...




Отправлено: 02.03.17 - 14:38
Комментарий удален модератором.

112
Re: Жизнь с пулей в голове: История костанайской девочки,...




Отправлено: 02.03.17 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Или этот, кто убил 13ти летнего пасана на тротуаре.
Он не южной национальности, но как то все тихо прошло и никто не требовал с ним расправиться..
А он ведь убил, нарочито и намеренно..
Написали и забыли..
Тем более его национальность никто не вспоминал и не упоминал.
А тут на тебе..
Людишки просто двуличные..
Давайте тогда всем правило самосуда применять, или вытравливать их..
Но одинаково поступать со всеми убийцами..
А не только с теми, на которых нам укажут..

Костанаец
Re: Жизнь с пулей в голове: История костанайской девочки,...




Отправлено: 02.03.17 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
По моему это самая что ни на есть националистическая идея, вытравливать те национальности, к которой принадлежит например преступник..

112 куда это ты загнул? Я не призываю никого вытравливать. Моя идея в том что бы предупредить их. Если ты обратил внимание я писал что в их семьях это поощряется. Так пусть диаспоры и ведут диалог со своими представителями. Как дополнительный идиологический метод.

Гость
Жизнь с пулей в голове: История костанайской девочки, которую выбрали жертвой для канала YouTube




Отправлено: 02.03.17 - 14:57
Комментарий проходит проверку.
Ответить 
Страница 4 из 4«1234
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 40, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 39
Зарегистрированные пользователи: Vasiliy

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 240
Пользователей: 3
Всего: 243

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх