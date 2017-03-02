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§ NG.kz
Разрешена ли стоянка в магазине?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27361
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.03.17 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот такой дорожный знак установлен на окне магазина "Березка".Если руководствоваться ПДД то стоянка для инвалидов начинается где то в магазине ,точнее на расстоянии 3м. от стены.
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§ лимон
Re: Разрешена ли стоянка в магазине?
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 265
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 02.03.17 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
какая-то самодельная табличка "3м", не по ГОСТу
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§ Доктор СИЗО
Re: Разрешена ли стоянка в магазине?
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2498
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 02.03.17 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
какая-то самодельная табличка "3м", не по ГОСТу

на Астыкжане, такой знак прибили к стене магазина.....без всякой таблички...получается все 180 мест на парковке.....ИНВАЛИДСКИЕ.....
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