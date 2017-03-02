NG.kz Разрешена ли стоянка в магазине?



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 27361

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 14:19 Вот такой дорожный знак установлен на окне магазина "Березка".Если руководствоваться ПДД то стоянка для инвалидов начинается где то в магазине ,точнее на расстоянии 3м. от стены.

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