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§ NG.kz
Депутат просит изменить время в Кызылординской и Костанайской областях
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27361
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.03.17 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В соответствии с постановлением правительства РК от 15 марта 2005 года был приостановлен переход на зимнее-летнее время. До этого было принято решение о переводе времени на 1 час вперед в Кызылординской, Костанайской областях, которые находятся на одном часовом поясе с соседней Актюбинской областью
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Разрушитель
Re: Депутат просит изменить время в Кызылординской и...




Отправлено: 02.03.17 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Согласен! Идея правильная! Мысль здравая! Только ЗА!

§ yudjin
Re: Депутат просит изменить время в Кызылординской и...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4436
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 02.03.17 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помнится депутат Киколенко робко высказывала аналогичное мнение, но стрелки и ныне там...
Хотя я полностью поддерживаю возвращение нашего времени. Мы живём не в своем часовом поясе. Некогда безголовые министры в угоду малограмотным банкирам и чиновникам пошли на поводу под предлогом единого рабочего времени и в столицах и в регионах. Но это же даже школьнику, который вынужден в кромешной тьме идти в школу, будет смешно иметь единое время например с Омском за 700 км на северо-восток и разницу в час с ближайшим Челябинском.
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§ drakon
Re: Депутат просит изменить время в Кызылординской и...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9961
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.03.17 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Tamir:
дело в том что депутат предлагает вернуть время которое было

Время,которое - было,уже никто не вернёт. Даже САМ... :oops:
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фанат
Re: Депутат просит изменить время в Кызылординской и...




Отправлено: 02.03.17 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin
Но это же даже школьнику, который вынужден в кромешной тьме идти в школу

Кое-где (не у нас) школьники идут и возвращаются в темноте (полярная ночь называется если что) .

§ Tamir
Re: Депутат просит изменить время в Кызылординской и...
Tamir


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 196
Регистрация: 25.08.10
Отправлено: 02.03.17 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Даже САМ...

Не надо выдергивать слова из контекста.
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§ Доктор СИЗО
Re: Депутат просит изменить время в Кызылординской и...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2498
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 02.03.17 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Время,которое - было,уже никто не вернёт. Даже САМ... :oops:

-точно....было уже квалифицированное разъяснение ......не скажу, кого.... большая стрелка вверх.....вам, какая разница по какому времени, выходить в сарай скотину кормить???.....
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§ Tamir
Re: Депутат просит изменить время в Кызылординской и...
Tamir


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 196
Регистрация: 25.08.10
Отправлено: 02.03.17 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ну не просить же об этом какого то депутата

Пусть отрабатывает свою зарплату,не все же им просто так кресла просиживать)))
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ячс
Re: Депутат просит изменить время в Кызылординской и...




Отправлено: 02.03.17 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правильное решение, только за!!!

Ясень
Re: Депутат просит изменить время в Кызылординской и...




Отправлено: 02.03.17 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Двумя руками ЗА!!!!
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