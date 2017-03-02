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§ NG.kz
Депутат просит изменить время в Кызылординской и Костанайской областях
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27360
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.03.17 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В соответствии с постановлением правительства РК от 15 марта 2005 года был приостановлен переход на зимнее-летнее время. До этого было принято решение о переводе времени на 1 час вперед в Кызылординской, Костанайской областях, которые находятся на одном часовом поясе с соседней Актюбинской областью
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* Tamir
Re: Депутат просит изменить время в Кызылординской и...
Tamir


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 190
Регистрация: 25.08.10
Отправлено: 02.03.17 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полностью согласен с депутатом.
Профайл

сергей
Re: Депутат просит изменить время в Кызылординской и...




Отправлено: 02.03.17 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не нужно менять время..
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