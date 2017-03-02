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§ NG.kz
Поднимайте их без громких слов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27360
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.03.17 - 02:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Публикация в СМИ может стать основанием для обвинения предпринимателей в действиях, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства. Информацию об этом на днях обнародовали представители департамента КРЕМиЗК на заседании круглого стола по вопросам цен на хлеб и качества хлебобулочных изделий.
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§ Серый волк
Re: Поднимайте их без громких слов
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8657
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 02.03.17 - 02:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы видели когда-нибудь детский сад в котором половина седых и лысых? Нет? :lol:
Профайл

§ Ваш земляк
Re: Поднимайте их без громких слов
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 343
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 02.03.17 - 02:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Вы видели когда-нибудь детский сад в котором половина седых и лысых? Нет?

Ну зачем ты так?! Может, люди искренне верят!
Профайл

Хохол
Re: Поднимайте их без громких слов




Отправлено: 02.03.17 - 09:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
По законодательству это антиконкурентные согласованные действия, когда не у всех были основания для повышения цены, но все поддались, последовали примеру и подняли цены.

Бред . Если одни поднимут цену , то другие оставив старую только выиграют (если у них нет основания в повышении цены) , так как в условиях рынка предпочтения покупателей будет к тем , у кого цена меньше . И какое отношение антимонопольный комитет может иметь к пекарням ? Она чё , одна (пекарня) на весь город ? Не нравится цена одного поставщика , магазины в праве выбрать другого . Или есть какой то тендер , по обеспечению населения хлебом ? Рост цен связан с общим ростом цен , в том числе на тарифы , топливо и т.д . Или кто то думает что когда всё вокруг поднимается , тенге обесценивается , растёт инфляция , именно хлеб должен стоить копейки и выпекаться за бесплатно ? А по поводу "Поднимайте без громких слов ", уж лучше знать что будет завтра , чем жить в неведении .

§ сайлау курманов
Re: Поднимайте их без громких слов
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1761
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 02.03.17 - 09:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ничего не понимаю , так стремились капитализму , что все хорошее советское выкинули , а теперь создают препоны бизнесу , законы рынка и проч - коту под хвост ?
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Бывалый
Re: Поднимайте их без громких слов




Отправлено: 02.03.17 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Если одни поднимут цену , то другие оставив старую только выиграют (если у них нет основания в повышении цены) , так как в условиях рынка предпочтения покупателей будет к тем , у кого цена меньше

Они призывают остальных тоже поднять цены, чтобы не допустить сложившегося перераспределения рынка.
Это ценовой сговор и нарушение принципов конкуренции.
Цитата:
Хохол:
И какое отношение антимонопольный комитет может иметь к пекарням ?

Их задача в том числе - предотвращать ценовые сговоры.
Если ты не заметил у них в названии не только про монополию но и про недобросовестную конкуренцию (защита конкуренции) упомянуто.

5555
Re: Поднимайте их без громких слов




Отправлено: 02.03.17 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самый прикол в том, что если вы начнете в Костанае выпускать к примеру "сиреневенькие глазковыколупователи", которые никто больше не делает, то станете монополистом. И вас будут чуть ли не ежемесячно "долбить" отчетами и обоснованиями цен.

Хохол
Re: Поднимайте их без громких слов




Отправлено: 02.03.17 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Если ты не заметил у них в названии не только про монополию но и про недобросовестную конкуренцию (защита конкуренции) упомянуто.

Скучно Бывалому , и подраться с утра не с кем . В каком моменте ты увидел недобросовестную конкуренцию ? Один пекарь честно озвучил что в будущем планирует поднятие цены . В данных условиях , когда все повышается , себестоимость продукции увеличивается , поднятие цены выглядит обоснованно . Антимонопольщикам привиделось что он этим призывает к действию остальных . Ну каждому может что то привидеться или показаться , все мы люди , все мы человеки . Факты где ? Да и ценовому сговору обычно предшествует временный дефицит , что б сговорчивее люди были . Ты где нибудь видел дефицита в сфере хлебобулочных изделий ? Эт тебе не перекупщики , место одного , сразу займёт другой .

Бывалый
Re: Поднимайте их без громких слов




Отправлено: 02.03.17 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Факты где ?

были бы факты - было бы наказание в виде изъятия дохода.
Тебе же об этом написали в статье.
Цитата:
Хохол:
В каком моменте ты увидел недобросовестную конкуренцию ?

Департамент по ... и защите (защите, ять) конкуренции.

Хохол
Re: Поднимайте их без громких слов




Отправлено: 02.03.17 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
были бы факты - было бы наказание в виде изъятия дохода.
Тебе же об этом написали в статье.

А ты сам статью читал ? На заявление одного , началось домысливание других . Есть нарушение , штрафуй , а не занимайся домыслами и выдумками . И чё ты мне про защиту конкуренции здесь толдычешь ? В каком моменте она в данном случае , если не брать во внимание фантазии антимонопольщиков ?
Цитата:
Представители ведомства искренне считают, что такие их действия на пользу и бизнесу, и обществу.

Ты наверное так же как и они , считаешь что на в данном случае на пользу бизнеса ? В чём польза и главное как она выражается .

112
Re: Поднимайте их без громких слов




Отправлено: 02.03.17 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет чтобы надавить на КТЕК, на услуги врачей, учителей, на услуги полицейских, что тоже завышены, выбрали самого слабого, хлеб на 2 копейки кто то увеличил!
Да та же электроэнергия, че на нее то не надовить, вода, бензин что муку возит..
А эту фирму КНПК расформировать за то что потакает монополистам и давит маленьких человечеков!
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