Цитата: Хохол:

Если одни поднимут цену , то другие оставив старую только выиграют (если у них нет основания в повышении цены) , так как в условиях рынка предпочтения покупателей будет к тем , у кого цена меньше

Они призывают остальных тоже поднять цены, чтобы не допустить сложившегося перераспределения рынка.

Это ценовой сговор и нарушение принципов конкуренции.

Цитата: Хохол:

И какое отношение антимонопольный комитет может иметь к пекарням ?

Их задача в том числе - предотвращать ценовые сговоры.

Если ты не заметил у них в названии не только про монополию но и про недобросовестную конкуренцию (защита конкуренции) упомянуто.