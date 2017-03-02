112 Re: Банкоматы только для детей #5







Отправлено: - 12:49 Да один раз можно наклониться, если нет, то банкоматов везде полно, можно в конце концов разорвать все связи с таким банком и перейти в другой..

А так да, прикольно.

Хотя можно ли банкоматы на какой нибудь ящик установить повыше, не знаю..