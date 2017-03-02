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§ NG.kz
Банкоматы только для детей
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27360
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.03.17 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот такая картина наблюдается у магазина РАХАТ. Чтобы произвести операцию в банкомате надо отбить поклоны. Удобно ли снимать деньги в этих банкоматах пенсионерам. Должно быть стыдно банкам такого уровня.
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* Victor Yang
Re: Банкоматы только для детей
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7904
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.03.17 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скорее всего, в самом магазине пол намного ниже земли. Банкоматы стоят на полу. Вот и получается, что снаружи приходится наклонятся. Плюс слой снега.
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Маркс
Re: Банкоматы только для детей




Отправлено: 02.03.17 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Плюс слой снега.

А что, у банков газ в горелках закончился, растопить нечем?

* drakon
Re: Банкоматы только для детей
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9958
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.03.17 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Банкомат - на улице?
А снегом их не заметает?... :lol:
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Маркс
Re: Банкоматы только для детей




Отправлено: 02.03.17 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Скорее всего, в самом магазине пол намного ниже земли. Банкоматы стоят на полу. Вот и получается, что снаружи приходится наклонятся.

Банковским менеджерам на заметку:
Можно перед банкоматами выкопать траншею по пояс, чтобы клиенты в нее спускались и чувствовали себя привычно и безопасно. Это, кстати, будет неплохая реклама банку. На Ютубе стопудово засветятся.

112
Re: Банкоматы только для детей




Отправлено: 02.03.17 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да один раз можно наклониться, если нет, то банкоматов везде полно, можно в конце концов разорвать все связи с таким банком и перейти в другой..
А так да, прикольно.
Хотя можно ли банкоматы на какой нибудь ящик установить повыше, не знаю..

* лимон
Re: Банкоматы только для детей
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 263
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 02.03.17 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
за денюшкой с поклоном! магаз как-бы берет за аренду места для банкоматов, и обязан расчищать/убирать периметр от снега. видимо снимающие наличку не жалуются, магазу и банкам наплевать - процентики капают
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* drakon
Re: Банкоматы только для детей
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9958
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.03.17 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Хотя можно ли банкоматы на какой нибудь ящик установить повыше, не знаю..

Только не на картонный или деревянный ящики.
Сгниют они и аппарат - провалится.
Лучше ящики на улице поставить,
перед банкоматом,ты же маленького
роста,Марик,подставишь себе ящик... :lol:
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