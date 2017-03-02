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≡ Жильцы двух новых домов в Костанае остались без газа и света		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Жильцы двух новых домов в Костанае остались без газа и света
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27360
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.03.17 - 08:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жилой комплекс «Кут-Шанырак» из двух 6-этажных домов по ул. Маяковского - №№ 116 и 116 «А» - претендует на звание «образцового» по нарушениям при строительстве и недоделкам. Итог на начало 2017 года: жители остались без газа и света, зато недоделки никуда не исчезли.
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* drakon
Re: Жильцы двух новых домов в Костанае остались без газа и света
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9958
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.03.17 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
При том что россияне понабежали и тычут тут мол там такого нет..

Есть там тоже такое,Марик.
Ты чё хочешь дом там купить?... :lol:
Профайл

Маркс
Re: Жильцы двух новых домов в Костанае остались без газа и света




Отправлено: 02.03.17 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
При том что россияне понабежали и тычут тут мол там такого нет..

Так пусть хоть кто-то тычет. Это же критика, только в плюс. Спасибо надо говорить, время тратят люди, силы. Здесь-то никто не тычет, и так сойдет, всем пофигу, все патриоты.

112
Re: Жильцы двух новых домов в Костанае остались без газа и света




Отправлено: 02.03.17 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Есть там тоже такое,Марик.
Ты чё хочешь дом там купить?

Нет конечно, хату двушку по 600 долларов за квадрат хотел купить в парке резиденце, но там хоть вид был, хотя паркинг маловат, но все же центр, речка, сейчас набережная, круто..
Выходило что то 42 тысячи за двушку, но потом решил не менять шило на мыло, нужно было продать рядом, Альфараби 45 однушку.
Вот единственный новый дом, где хотел купить..
Первый дом у них лучше получился, заселилась типа Илита, во второй дом уже кто попало, по 900 они заселялись за квадрат, те уже копейки считали, там не очень.
Сейчас не знаю как.

* лимон
Re: Жильцы двух новых домов в Костанае остались без газа и света
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 263
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 02.03.17 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Цитата:
самый умный:
здесь при чем? Мы не РФ и не милионник.

При том что россияне понабежали и тычут тут мол там такого нет..


ну это ж по-соседски, радоваться с пузырями что коровка пала
Профайл

112
Re: Жильцы двух новых домов в Костанае остались без газа и света




Отправлено: 02.03.17 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Это же критика, только в плюс. С

Давай я начну хаять что у тебя там в хате творится?
Ведь есть и мусор, и недоделки и все такое?
Хотя если сам буду в грязи?
Тебе это понравится?
Ладно, потом начну обзывать твоих детей, родителей, качественность их как товара..
И это нравится?
Ах да, это же просто критика и не нравиться она не может..
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