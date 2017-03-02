112 Re: Жильцы двух новых домов в Костанае остались без газа и света #32







Отправлено: - 12:44 Цитата: drakon:

Есть там тоже такое,Марик.

Ты чё хочешь дом там купить?

Нет конечно, хату двушку по 600 долларов за квадрат хотел купить в парке резиденце, но там хоть вид был, хотя паркинг маловат, но все же центр, речка, сейчас набережная, круто..

Выходило что то 42 тысячи за двушку, но потом решил не менять шило на мыло, нужно было продать рядом, Альфараби 45 однушку.

Вот единственный новый дом, где хотел купить..

Первый дом у них лучше получился, заселилась типа Илита, во второй дом уже кто попало, по 900 они заселялись за квадрат, те уже копейки считали, там не очень.

Сейчас не знаю как.