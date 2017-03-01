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§ NG.kz
Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27360
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.03.17 - 09:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В пресс-службе Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК рассказали, сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году. Число зарегистрированных прибывших в Казахстан на постоянное место жительства за 2016 год составило 13 347 человек.
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112
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году




Отправлено: 02.03.17 - 03:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати до сих пор не могу выбрать, утюг Филлипс 4520 за 29900 плюс подарок отпариватель за 20 тысяч бесплатно, или же пылесос лж 33204 за 33990 либо к75в02 за 41990..
Дело в отпаривателе, на сколько он нужен и практичен, но с другой стороны пока акция..
Покупать нужно до 5го марта, утюг.
А с 6го акция на пылесосы, очевидно процентов 10, может 15.
Плюс 3000 акция в банке на 8е, если возьмешь в рассрочку и даже не под проценты..
Дилемма..
Как видиде, я хоть и некачественно, но живу тут и даже что то покупаю иногда..
Вы то там что, кроме написания озлобленных комментов на нас, ничего не покупаете на 8е марта своим женщинам, не радуете не их и ни себя качественных?

Все просто
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году




Отправлено: 02.03.17 - 07:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
Не рай, но всяко лучше. Это город, который может давать так или иначе все преференции мегаполиса (в плане культуры и досуга, в плане сервиса, работы и прочего - и при этом позволяя войти в эдакий размеренный ритм жизни, чего в том же Екатеринбурге уже не получится). Человеческий капитал выше, понимаешь? И это объективно - все крупные города имеют свойство аккумулировать этот человеческий капитал.



Преференции? А в чем они? Может быть в том, что проезд к месту работы и обратно занимает
половина жизни. Или может быть в том, что вы "москвичи" сидя в своих скворечниках рассуждаете о высоких "духовных" материях. О культуре столичной, где через слово мат. Человеческий капитал на котором стоит Россия, ну поверь друг явно находится не в Москве - самородки за ее пределами. А вот как нагнуть регионы, вы конечно знаете. А ты, о какой-то аккумуляции человеческого капитала.

Бывалый
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году




Отправлено: 02.03.17 - 09:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Посадят за то,что в другом доме -
переночевал,на той же улице...

Не посадят, а оштрафуют.
В России - выдворят за пределы и перестанут пускать в страну (как и в США и во многих других странах, в том числе и в Германии).

Бывалый
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году




Отправлено: 02.03.17 - 09:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
Даже рождение новых стали стимулировать - 210 долларов (79 тысяч тенге) выплачивать.

В России и того не дают. :)

Бывалый
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году




Отправлено: 02.03.17 - 09:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Я помню, как они приезжали, требовали "дом из-под немца", им давали скот бесплатно, подъёмные гигантские, они ставили юрту во дворе, а в доме держали скотину, потом всю скотину вырезали, подъёмные проедали и сваливали обратно в Монголию....

Страшный баян.
Не было такого.

Бывалый
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году




Отправлено: 02.03.17 - 09:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Ага, попробуй тогда скажи им что-нибудь!Шовинистом обзовут и "чемодан, вокзал, Россия!"

Кому - им?
Этому который не объяснил но потом орать начал?
Он, русский, кого шовинистом обзовет?

гость
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году




Отправлено: 02.03.17 - 09:54
Комментарий удален модератором.

Kairat stayer
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году




Отправлено: 02.03.17 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Так я пока к себе на Родину в Богдановичи не еду..
Там мое родовое селение по отцу, оттуда мой род.


Мереке, с переездом пока повремени, там мозги промоют и будешь говорить, что кругом все жамандар (плохие) прибалты, украинцы, грузины, европейцы, американцы и.т.д. В Богдановичах надеюсь газ проведён, а то придётся писать письмо Д. Трампу, с просьбой, чтобы он газ провел, как в прошлом году жители подмосковья написали письмо Б. Обаме, чтобы тот провёл им газ в деревню. Да и санкций пока не сняли, сам постоянно же озвучиваешь, что цены выросли из-за них в зоне ТС, можно переехать попозже когда всё стабилизируется.

112
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году




Отправлено: 02.03.17 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Мереке, с переездом пока повремени, там мозги промоют и будешь говорить, что кругом все жамандар (плохие) прибалты, украинцы, грузины, европейцы, американцы и.т.д

Тоже думаю что затем чтобы доказать что люблю власть, жуликов и воров, начну быть таким же, как и они все..
Не, пока я отказываюсь принимать это..
Родина как нибудь уш без меня пусть поживет..
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