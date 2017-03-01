Цитата: Моше:

Не рай, но всяко лучше. Это город, который может давать так или иначе все преференции мегаполиса (в плане культуры и досуга, в плане сервиса, работы и прочего - и при этом позволяя войти в эдакий размеренный ритм жизни, чего в том же Екатеринбурге уже не получится). Человеческий капитал выше, понимаешь? И это объективно - все крупные города имеют свойство аккумулировать этот человеческий капитал.





Преференции? А в чем они? Может быть в том, что проезд к месту работы и обратно занимает

половина жизни. Или может быть в том, что вы "москвичи" сидя в своих скворечниках рассуждаете о высоких "духовных" материях. О культуре столичной, где через слово мат. Человеческий капитал на котором стоит Россия, ну поверь друг явно находится не в Москве - самородки за ее пределами. А вот как нагнуть регионы, вы конечно знаете. А ты, о какой-то аккумуляции человеческого капитала.