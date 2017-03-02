112 Re: Жизнь с пулей в голове: История костанайской девочки,... #32







Отправлено: - 12:35 Цитата: Моше:

Справедивость в данном случае сможет воздасться только самосудом. Храб

Ну эта, он как качественный, сбежал к тебе в Челябу и?

Ты сам предпринял хоть что то, ну хоть плюнул ему в лицо, оторвав зад от своего дивана?

Или "вытравил" всю мощную там его общину, которая его укрывала?

Моше, кроме как гаварить, в жизни ты наверно больше ничего не умеешь..