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≡ Жизнь с пулей в голове: История костанайской девочки, которую выбрали жертвой для канала YouTube		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Жизнь с пулей в голове: История костанайской девочки, которую выбрали жертвой для канала YouTube
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27360
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.03.17 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пострадавшая от выстрела девочка из Костаная рассказала, как ей вот уже больше полугода живётся с пулей в голове, и поделилась своими планами на будущее. Родные ребёнка до сих пор не могут смириться с происшедшим и пытаются понять мотив подозреваемого, а сама Валентина стойко переносит боль: физическую и моральную
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ВЧК
Re: Жизнь с пулей в голове: История костанайской девочки,...




Отправлено: 02.03.17 - 12:31
Комментарий удален модератором.

Сеня
Re: Жизнь с пулей в голове: История костанайской девочки,...




Отправлено: 02.03.17 - 12:35
Комментарий удален модератором.

112
Re: Жизнь с пулей в голове: История костанайской девочки,...




Отправлено: 02.03.17 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
Справедивость в данном случае сможет воздасться только самосудом. Храб

Ну эта, он как качественный, сбежал к тебе в Челябу и?
Ты сам предпринял хоть что то, ну хоть плюнул ему в лицо, оторвав зад от своего дивана?
Или "вытравил" всю мощную там его общину, которая его укрывала?
Моше, кроме как гаварить, в жизни ты наверно больше ничего не умеешь..

Ольга
Re: Жизнь с пулей в голове: История костанайской девочки,...




Отправлено: 02.03.17 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Никто никакого презрения этой семейке делать не будет ,поговорят на кухне и спрячутся .,такое сейчас время.Вот поэтому это всё и происходит ,вот поэтому эти ублюдки угрожают бедным людям ,которые теперь всю жизнь будут страдать и мучаться благодаря ,этому зверьку.

садовник
Re: Жизнь с пулей в голове: История костанайской девочки,...




Отправлено: 02.03.17 - 12:45
Комментарий удален модератором.
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