Цитата: nik58:

такое мутное фуфло !А если через пару лет дом вообще затрещит

У вас показ фото в браузере заблокирован? Оно уже не только трещит, но и хорошо видно, что строение поплыло: Устройство фундамента этой фирмой кто-нибудь контролировал? Или в акимате только взятки контролируют? В правой части начался процесс оседания. Об этом раскрывающийся вверх угол расходящейся трещины просто кричит. Жаль нет других фото. Цитата: устранить деформацию нескольких стен, Кто-нибудь смотрел причину деформации? Может там уже отселять пора, если фундамент плывёт?

Цитата: подрядчик сделал лифты только в двух подъездах - и то до третьего этажа.

Что это было? В доме 6 этажей. Лифт где-то там ходит до третьего? Это что? купили подъемник для мяса на рынок и обшили пластмассой?

Цитата: с размещением детского сада на первом этаже. Но и детский сад в итоге остался не у дел. - По сути, пока это подвальное помещение в черновой отделке, без материально-технической базы, предположительно на 240 мест, - сообщил «НГ» заместитель руководителя управления образования Василий ЦЫМБАЛЮК.

Гражданин Цымбалюк проект видел? Проект изначально разрабатывается по техническому заданию. Во всей цепочке документации указывается на сколько мест.

Заказчиком помещения кто был? Сами строители самостийно? Ну типа рынок-шмынок, базар-мазар, у меня памадор - я продавец, у тебя таньга - ты покупатель?

Или все-таки был заказчик, дававший техническое задание по которому проектная организация выполнила проектное решение, которое затем прошло госэкспертизу.



Я правда не знаю стран, в которых детские сады в подвалах делают. Может быть кто-нибудь знает подобные?



Цитата: Жилой комплекс «Кут-Шанырак»

Как вы яхту назовёте, так она и поплывёт