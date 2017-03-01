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≡ Почему коммунальщики в Костанае чистят брусчатку горелками, рассказали в акимате		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Почему коммунальщики в Костанае чистят брусчатку горелками, рассказали в акимате
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27357
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.03.17 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"После увиденного отпадают вопросы об адекватности начальников. Интересно, это снова "личная инициатива работников" или кто-то всё-таки дал указание топить снег горелками перед акиматом? Или, может, мы ошибаемся, и это из реальной необходимости, но какой? Ваши догадки в студию, знатоки!" – описал своё видео житель Костаная Стас Бибик.
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Тракторист
Re: Почему коммунальщики в Костанае чистят брусчатку горелками,...




Отправлено: 02.03.17 - 09:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то я не так понял... какой шланг рванул, с ТНВД, пока он стоял еще что-то с трактором произошло, от куда масло с топливного шланга?

Арман_Ху
Re: Почему коммунальщики в Костанае чистят брусчатку горелками,...




Отправлено: 02.03.17 - 09:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А у нас в армии когда чистили платц от наледи, то выливали горячую воду на лёд и как он растает сразу тряпками вытирали насухо. Результат был на отлично - сухо, чисто и не скользко.

Стес
Re: Почему коммунальщики в Костанае чистят брусчатку горелками,...




Отправлено: 02.03.17 - 09:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Масла там нет ...., просто наледь убирают и подсушивают, один раз сделал и все потом сухо, ходить хорошо на работу и улицы в хорошем состоянии только по маршруту дом работа управленцев акимата. Ну самое главное чтоб завтра еще снежочек не выпал а то опять придется и представьте себе это все для нас для нас и за наши деньги (налогоплательщиков). Тут с со двора не выйдешь везде грязь, город с каждым годом все грязнее и грязнее везде роют капают это все по округе растаскивается ......А эти холеные морды по сухой брусчатке гуляют... кризис!!!

* Доктор СИЗО
Re: Почему коммунальщики в Костанае чистят брусчатку горелками,...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2493
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 02.03.17 - 09:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Существуют специальные реагенты для впитывания масла.....только есть одна проблема.... если купишь дорогие импортные реагенты.... а что тогда в кошелку положишь? Могут обидеться конкретно.....
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§ Коста-наец
Re: Почему коммунальщики в Костанае чистят брусчатку горелками,...
Коста-наец


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Сообщений: 50
Регистрация: 21.08.15
Отправлено: 02.03.17 - 10:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Стес:
Масла там нет ...., просто наледь убирают и подсушивают, один раз сделал и все потом сухо, ходить хорошо на работу и улицы в хорошем состоянии только по маршруту дом работа управленцев акимата. Ну самое главное чтоб завтра еще снежочек не выпал а то опять придется и представьте себе это все для нас для нас и за наши деньги (налогоплательщиков). Тут с со двора не выйдешь везде грязь, город с каждым годом все грязнее и грязнее везде роют капают это все по округе растаскивается ......А эти холеные морды по сухой брусчатке гуляют... кризис!!!

А вот и автор объявился! Обидно стало наверное! Решил написать!
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§ Коста-наец
Re: Почему коммунальщики в Костанае чистят брусчатку горелками,...
Коста-наец


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Сообщений: 50
Регистрация: 21.08.15
Отправлено: 02.03.17 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ради эксперимента пройдите кто нибудь к акимату и снимите на видео эту полосу пролитого масла! И на этом закончится обсуждение ролика Стаса недалекого!
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кустанаец
Re: Почему коммунальщики в Костанае чистят брусчатку горелками,...




Отправлено: 02.03.17 - 10:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алга Казахстан -куда катишься ?

Гость
Почему коммунальщики в Костанае чистят брусчатку горелками, рассказали в акимате




Отправлено: 02.03.17 - 10:48
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