Цитата: Стес:

Масла там нет ...., просто наледь убирают и подсушивают, один раз сделал и все потом сухо, ходить хорошо на работу и улицы в хорошем состоянии только по маршруту дом работа управленцев акимата. Ну самое главное чтоб завтра еще снежочек не выпал а то опять придется и представьте себе это все для нас для нас и за наши деньги (налогоплательщиков). Тут с со двора не выйдешь везде грязь, город с каждым годом все грязнее и грязнее везде роют капают это все по округе растаскивается ......А эти холеные морды по сухой брусчатке гуляют... кризис!!!

А вот и автор объявился! Обидно стало наверное! Решил написать!