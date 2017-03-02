Цитата: По законодательству это антиконкурентные согласованные действия, когда не у всех были основания для повышения цены, но все поддались, последовали примеру и подняли цены.

Бред . Если одни поднимут цену , то другие оставив старую только выиграют (если у них нет основания в повышении цены) , так как в условиях рынка предпочтения покупателей будет к тем , у кого цена меньше . И какое отношение антимонопольный комитет может иметь к пекарням ? Она чё , одна (пекарня) на весь город ? Не нравится цена одного поставщика , магазины в праве выбрать другого . Или есть какой то тендер , по обеспечению населения хлебом ? Рост цен связан с общим ростом цен , в том числе на тарифы , топливо и т.д . Или кто то думает что когда всё вокруг поднимается , тенге обесценивается , растёт инфляция , именно хлеб должен стоить копейки и выпекаться за бесплатно ? А по поводу "Поднимайте без громких слов ", уж лучше знать что будет завтра , чем жить в неведении .