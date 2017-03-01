FEDOR Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после... #31





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Регистрация: 26.02.17 (Пользователи) Отправлено: - 10:32 Цитата: yeti91:



Чудо -юдо всякое разрушает госсобственность с целью разрушения государства..И больше у него нет других полномочий кроме этой..И он будет делать это, не тут так в другом месте...И таких как он, уже не одна тысяча..Есть необходимость в предателях? Она - эта необходимость проплачивается, и их готовят сотнями, волна за волной..А говорить об этом запрещают..Идет так называемая гибридная война..Когда "им" можно все, а для нас - мирные инициативы, толерантность...- терпение то бишь..Сидите и терпеливо ждите когда придет новый "хозяин"..Слов нет..