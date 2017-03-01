Цитата: Маркс:

А повесить их сколько стоит?

Нисколько.

ПКСК обяжут и всё.

Цитата: Маркс:

А демонтировать старые?

То же самое.

Смотри выше.

Цитата: Маркс:

А организационные расходы? А дополнительные и непредвиденные расходы?

Какие еще орграсходы?

Проведение госзакупки?

Нет никаких допрасходов на это.

Одной больше, одной меньше - за это госзакупщикам отдела ЖКХ и платят зарплату.

И она у них не сдельная а фикс-прайс.

Пусть пашут.

Цитата: Маркс:

А все жители улиц по два раза должны уйти с работы, это сколько человеко-часов?

А бюджету от этого в каком месте допрасходы?

Цитата: Маркс:

А стоимость внесения изменений в различные базы данных?

Какая еще стоимость?

Изменением больше, изменением меньше - за это работникам ЦОНов и платят зарплату.

И она у них не сдельная а фикс-прайс.

Пусть пашут.

Цитата: Маркс:

Работники ЦОНа и изготовители документов вычтут время на их замену из своего рабочего времени?

С чего вдруг?



Маркс.

Что вы за человек?

У вас все аналогии кривые что аж ужас.

Вам все таки в больничку надо.

К врачам.

Голову полечить себе.