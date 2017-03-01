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≡ Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на переименование улиц Герцена и Тарана		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на переименование улиц Герцена и Тарана
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27357
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.03.17 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По расчетам отдела ЖКХ акимата Костаная, расходы городского бюджета на переименование двух улиц составят 1 152 000 тенге. В эту сумму входят затраты на изготовление табличек на зданиях, а также дорожных аншлагов.
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Бывалый
Re: Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на...




Отправлено: 02.03.17 - 09:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Цивилизованная часть Москвы тесно познакомилась с Абаем четыре года назад.

Это когда представители этой цивилизованной части Москвы обоссали и замусорили все дворы вокруг памятника Абаю в Москве?

Бывалый
Re: Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на...




Отправлено: 02.03.17 - 09:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
А повесить их сколько стоит?

Нисколько.
ПКСК обяжут и всё.
Цитата:
Маркс:
А демонтировать старые?

То же самое.
Смотри выше.
Цитата:
Маркс:
А организационные расходы? А дополнительные и непредвиденные расходы?

Какие еще орграсходы?
Проведение госзакупки?
Нет никаких допрасходов на это.
Одной больше, одной меньше - за это госзакупщикам отдела ЖКХ и платят зарплату.
И она у них не сдельная а фикс-прайс.
Пусть пашут.
Цитата:
Маркс:
А все жители улиц по два раза должны уйти с работы, это сколько человеко-часов?

А бюджету от этого в каком месте допрасходы?
Цитата:
Маркс:
А стоимость внесения изменений в различные базы данных?

Какая еще стоимость?
Изменением больше, изменением меньше - за это работникам ЦОНов и платят зарплату.
И она у них не сдельная а фикс-прайс.
Пусть пашут.
Цитата:
Маркс:
Работники ЦОНа и изготовители документов вычтут время на их замену из своего рабочего времени?

С чего вдруг?

Маркс.
Что вы за человек?
У вас все аналогии кривые что аж ужас.
Вам все таки в больничку надо.
К врачам.
Голову полечить себе.

Бывалый
Re: Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на...




Отправлено: 02.03.17 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
я:
а вот за Тарана обидно...не много у нас в краю таких героев было!!!

Убийство сограждан за то, что они не разделяют твои идеи - геройство?
Ошалеть.

противно
Re: Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на...




Отправлено: 02.03.17 - 10:43
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