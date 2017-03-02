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§ NG.kz
Жильцы двух новых домов в Костанае остались без газа и света
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27357
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.03.17 - 08:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жилой комплекс «Кут-Шанырак» из двух 6-этажных домов по ул. Маяковского - №№ 116 и 116 «А» - претендует на звание «образцового» по нарушениям при строительстве и недоделкам. Итог на начало 2017 года: жители остались без газа и света, зато недоделки никуда не исчезли.
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nik58
Re: Жильцы двух новых домов в Костанае остались без газа и света




Отправлено: 02.03.17 - 08:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопрос стоит ли покупать такое мутное фуфло !А если через пару лет дом вообще затрещит !Фирмы нет,виноватых тоже !

Маке Саке.
Re: Жильцы двух новых домов в Костанае остались без газа и света




Отправлено: 02.03.17 - 09:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вполне нормальная ситуация,что кричите?Казахстан цветёт,что возмущаетесь?Нормально всё,что следовало и ожидать,дальше будет так же,хочешь жить в квартире,делай всё сам,хочешь ехать,почисти дорогу.Какой акимат,какой застройщик?Оно в одном лице,акимам некогда,они другим заняты.Отстаньте.

у6
Re: Жильцы двух новых домов в Костанае остались без газа и света




Отправлено: 02.03.17 - 10:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да вы на его домину посмотрите которая по Дощанова, так отгрохал себе дом, даже лифт там есть. Вот пусть снимет у себя с дому лифт и ставит в домах людям! Зажрались совсем.

§ Сергей_я
Re: Жильцы двух новых домов в Костанае остались без газа и света
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1873
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 02.03.17 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
nik58:
Вопрос стоит ли покупать такое мутное фуфло !А если через пару лет дом вообще затрещит !Фирмы нет,виноватых тоже !

Вот вот. Стоит задуматься, есть ли смысл брать такое НОВОЕ жилье, или лучше б/у. Очень страшно будет лет через 10, когда эти дома начнут сыпаться и жить в них будет просто страшно.
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§ Моше
Re: Жильцы двух новых домов в Костанае остались без газа и света
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4036
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 02.03.17 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Никто ни за что не отвечает и кивает друг на друга. Такой бардак возможен лишь во властном аппарате, состоящем из понаехавших временщиков-карьеристов (типично астанинский подход), для которых важны лишь тщеславие и деньги.
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§ Серый волк
Re: Жильцы двух новых домов в Костанае остались без газа и света
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8655
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 02.03.17 - 10:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
nik58:
такое мутное фуфло !А если через пару лет дом вообще затрещит

У вас показ фото в браузере заблокирован? :-) Оно уже не только трещит, но и хорошо видно, что строение поплыло: Устройство фундамента этой фирмой кто-нибудь контролировал? Или в акимате только взятки контролируют? В правой части начался процесс оседания. Об этом раскрывающийся вверх угол расходящейся трещины просто кричит. Жаль нет других фото. Цитата:
устранить деформацию нескольких стен,
Кто-нибудь смотрел причину деформации? Может там уже отселять пора, если фундамент плывёт?
Цитата:
подрядчик сделал лифты только в двух подъездах - и то до третьего этажа.

Что это было? :-) В доме 6 этажей. Лифт где-то там ходит до третьего? Это что? купили подъемник для мяса на рынок и обшили пластмассой? :lol:
Цитата:
с размещением детского сада на первом этаже. Но и детский сад в итоге остался не у дел. - По сути, пока это подвальное помещение в черновой отделке, без материально-технической базы, предположительно на 240 мест, - сообщил «НГ» заместитель руководителя управления образования Василий ЦЫМБАЛЮК.

Гражданин Цымбалюк проект видел? Проект изначально разрабатывается по техническому заданию. Во всей цепочке документации указывается на сколько мест.
Заказчиком помещения кто был? Сами строители самостийно? Ну типа рынок-шмынок, базар-мазар, у меня памадор - я продавец, у тебя таньга - ты покупатель? :lol:
Или все-таки был заказчик, дававший техническое задание по которому проектная организация выполнила проектное решение, которое затем прошло госэкспертизу.

Я правда не знаю стран, в которых детские сады в подвалах делают. Может быть кто-нибудь знает подобные?
:lol:
Цитата:
Жилой комплекс «Кут-Шанырак»

Как вы яхту назовёте, так она и поплывёт
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§ Victor Yang
Re: Жильцы двух новых домов в Костанае остались без газа и света
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7897
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.03.17 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Стоит задуматься, есть ли смысл брать такое НОВОЕ жилье, или лучше б/у.

Новое жилье брать СТОИТ. А вот стоит ли брать долевое участие в строительстве - тут да, стоит задуматься.
Вопрос еще в том что бюджетное это жилье или, так сказать, своё, которое строит фирма-застройщик, а потом продает. В первом случае и денег выделено меньше, и сроки жесткие - вот и делается всё быстро и недорого.
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Потомок Алдара-Косе
Re: Жильцы двух новых домов в Костанае остались без газа и света




Отправлено: 02.03.17 - 10:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну а что делать? Только под снос. Лучше уже не будет,а только хуже..

§ Серый волк
Re: Жильцы двух новых домов в Костанае остались без газа и света
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8655
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 02.03.17 - 10:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Последствие бесконтрольных работ с фундаментом.

Здание подлежит полной разборке, затем нужно разбивать фундамент и делать новый.
Проще построить другой дом рядом, чем исправить. На закладке фундамента заказчик обязан присутствовать. Этому незыблемому правилу больше ста лет.

В некоторых случаях можно отремонтировать фундамент, но затраты иногда оказываются огромными Примеры ремонта фундаментов
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§ Моше
Re: Жильцы двух новых домов в Костанае остались без газа и света
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4036
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 02.03.17 - 10:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
На закладке фундамента заказчик обязан присутствовать.

Заказчик в это время уже откат проедал (беш кушал и арак пил), прицениваясь на колесах к новому крузаку, от того и у подрядчиков денег потом не остается на доделку.
Труба вентиляции с подземного паркинга, выходящая прямо на детсткую площадку - вот самая жесть. По каким-таким нормам?
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§ Серый волк
Re: Жильцы двух новых домов в Костанае остались без газа и света
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8655
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 02.03.17 - 10:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
В первом случае и денег выделено меньше, и сроки жесткие - вот и делается всё быстро и недорого.

В переводе с акиматского эту фразу акиматского финтифлюшечника следует читать на русском:
В первом случае после откатов, с дурными законами и ещё более дурным их исполнением всё делается так, чтоб максимально попилить государственные деньги и ещё и себе в карман хоть что-то положить. Что будет построено и как никого не интересует. Получившие взятку контролировать не будут.

В подвал, в котором детей хотели разместить, нужно в полном составе отдел строительства акимата посадить. Если их там завалит, то большинство горожан только спасибо строителям скажет.

[Исправлено: Серый волк, 02.03.2017 - 07:45]
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§ Victor Yang
Re: Жильцы двух новых домов в Костанае остались без газа и света
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7897
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.03.17 - 10:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
Труба вентиляции с подземного паркинга, выходящая прямо на детсткую площадку - вот самая жесть. По каким-таким нормам?

Вопрос к проектировщикам и экспертизе проектов. К ним же вопросы по остальному.
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Гость
Жильцы двух новых домов в Костанае остались без газа и света




Отправлено: 02.03.17 - 10:54
Комментарий проходит проверку.

* Валентин
Re: Жильцы двух новых домов в Костанае остались без газа и света
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5440
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 02.03.17 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Новое жилье брать СТОИТ.


Я недовольных приобретённым жильём знаю до неприятного много.
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