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§ NG.kz
Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после встречи коллектива с акимом Костаная
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 27357
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.03.17 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После встречи акима Костаная с коллективом ГКП «КТЭК», на котором руководителю было дано поручение «провести работу по оздоровлению социальной обстановки», прошло 5 дней.Как сообщили «НГ» сотрудники теплокомпании, ситуация не изменилась.
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§ FEDOR
Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после...
FEDOR


(Пользователи)
Сообщений: 35
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 02.03.17 - 10:26
Комментарий удален модератором.
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§ FEDOR
Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после...
FEDOR


(Пользователи)
Сообщений: 35
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 02.03.17 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yeti91:

Чудо -юдо всякое разрушает госсобственность с целью разрушения государства..И больше у него нет других полномочий кроме этой..И он будет делать это, не тут так в другом месте...И таких как он, уже не одна тысяча..Есть необходимость в предателях? Она - эта необходимость проплачивается, и их готовят сотнями, волна за волной..А говорить об этом запрещают..Идет так называемая гибридная война..Когда "им" можно все, а для нас - мирные инициативы, толерантность...- терпение то бишь..Сидите и терпеливо ждите когда придет новый "хозяин"..Слов нет..
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§ FEDOR
Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после...
FEDOR


(Пользователи)
Сообщений: 35
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 02.03.17 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот просто интересно? У вас там что СССР - запрещено? Ведь это не мат, и не ругательство? Так в чем же дело? Почему удаляют слова, говорящие о том, что нас всех дурачат уже который десяток лет? :-) :-) :-)
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