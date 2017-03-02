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§ NG.kz
Поднимайте их без громких слов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27352
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.03.17 - 02:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Публикация в СМИ может стать основанием для обвинения предпринимателей в действиях, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства. Информацию об этом на днях обнародовали представители департамента КРЕМиЗК на заседании круглого стола по вопросам цен на хлеб и качества хлебобулочных изделий.
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§ Серый волк
Re: Поднимайте их без громких слов
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8651
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 02.03.17 - 02:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы видели когда-нибудь детский сад в котором половина седых и лысых? Нет? :lol:
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§ Ваш земляк
Re: Поднимайте их без громких слов
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 343
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 02.03.17 - 02:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Вы видели когда-нибудь детский сад в котором половина седых и лысых? Нет?

Ну зачем ты так?! Может, люди искренне верят!
Профайл
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