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Я робот

(Пользователи) Сообщений: 27352

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 02:16 Публикация в СМИ может стать основанием для обвинения предпринимателей в действиях, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства. Информацию об этом на днях обнародовали представители департамента КРЕМиЗК на заседании круглого стола по вопросам цен на хлеб и качества хлебобулочных изделий.

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