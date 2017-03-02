/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Когда на Пушкина будет ремонт?		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Когда на Пушкина будет ремонт?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27352
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.03.17 - 02:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я живу в Костанае на улице Пушкина, в районе школы № 8. Весной и осенью улица в отрезке от ул. Бородина до ул. Майлина в ужасном состоянии - лужи, непролазная грязь. А ведь по ней дети ходят в школу. Да и жителям ежедневно ходить по грязевым кочкам уже изрядно надоело. Хочется узнать, планируется ли ремонт улицы (не только дорог, но и тротуаров) в этом отрезке?
Читать статью

§ Серый волк
Re: Когда на Пушкина будет ремонт?
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8651
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 02.03.17 - 02:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы неправильно живёте на улице Пушкина!
Нуно на улице Пушкина жить от какимата до недоконфискованного дворца нувориша Ахмеджанова и его драгоценной семейки!
На этом отрезке вам этот чиновничек автотранспортных дорог сам бы горелочкой лед растапливал и тряпочкой брусчатку полировал. :lol:
А то поселятся у Лукоморья, и ждут когда к ним кот придет по золотой цепи.
Коты в такие дебри около 8 школы в жоповозках за 23 миллиона нынче не ездят! :lol:
И даже планов на них не имеют.
Но ежли вы там вип бордель откроете, то всё может быть, средства могут в бюджете появиться!
:lol:

[Исправлено: Серый волк, 01.03.2017 - 23:32]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 78, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 78
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 98
Пользователей: 0
Всего: 98

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх