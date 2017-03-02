Серый волк Re: Когда на Пушкина будет ремонт? #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8651

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 02:28 Вы неправильно живёте на улице Пушкина!

Нуно на улице Пушкина жить от какимата до недоконфискованного дворца нувориша Ахмеджанова и его драгоценной семейки!

На этом отрезке вам этот чиновничек автотранспортных дорог сам бы горелочкой лед растапливал и тряпочкой брусчатку полировал.

А то поселятся у Лукоморья, и ждут когда к ним кот придет по золотой цепи.

Коты в такие дебри около 8 школы в жоповозках за 23 миллиона нынче не ездят!

И даже планов на них не имеют.

Но ежли вы там вип бордель откроете, то всё может быть, средства могут в бюджете появиться!





[Исправлено: Серый волк, 01.03.2017 - 23:32]