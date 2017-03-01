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≡ Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 13 из 13«1...111213
§ NG.kz
Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27352
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.03.17 - 09:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В пресс-службе Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК рассказали, сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году. Число зарегистрированных прибывших в Казахстан на постоянное место жительства за 2016 год составило 13 347 человек.
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§ 07Litra
Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9079
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 02.03.17 - 00:35
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§ Моше
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4034
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 02.03.17 - 00:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А у вас и в Россию ехать - не нужно.
Посадят за то,что в другом доме -
переночевал,на той же улице...

Или штраф 11 миллионов выпишут, за то, что на полицая не так посмотрел и посмел его, стража байско-феодального строя, ослушаться. Но попробуй этот же гражданин попроси помощи у полиции - в 90% получит отказ, как по краже, так и по побоям. Вот вам пример правового государства, заботящегося о своих гражданах, соблюдающих их права. Даже рождение новых стали стимулировать - 210 долларов (79 тысяч тенге) выплачивать. Детные говорят, хватает на два месяца на памперсы :-P

[Исправлено: Моше, 02.03.2017 - 00:52]
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Гость
Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году




Отправлено: 02.03.17 - 00:58
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Гость
Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году




Отправлено: 02.03.17 - 01:02
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§ Ваш земляк
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 343
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 02.03.17 - 01:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
а страна как-то живёт дальше, и будет как-то дальше жить, как получится.

Ключевое слово здесь - "как-то"... Да, в России действительно по пальцам можно пересчитать тех, у кого руки из плеч растут. Так ведь всю систему профобразования развалили, работать физически стало непрестижно, а вот менеджером - голубая мечта идиотов...
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§ Ваш земляк
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 343
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 02.03.17 - 01:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Тебе ее попросту не дадут.
Отношение к геям как индикатор твоей толерантности и к другим слоям населения, включая афроамериканцев..

Ты-то знаешь, ты же прожил...Как давно с Америк вернулись?!
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§ Ваш земляк
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 343
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 02.03.17 - 01:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Ты попробуй получи гражданство.
Желательно не заплатив несколько сотен тысяч рублей взяток за каждый рот.

Открою ВЕЛИКУЮ ТАЙНУ - мне вообще паспорт российский выдали вместо утерянного в паспортном столе казахстанского удостоверения. Та ещё история была...
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§ Ваш земляк
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 343
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 02.03.17 - 01:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
112й, и чем Челябинск хуже (лучше) Парижей?

Тем, что он не там...
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§ Валентин
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5439
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 02.03.17 - 01:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Да, в России действительно по пальцам можно пересчитать тех, у кого руки из плеч растут. Так ведь всю систему профобразования развалили, работать физически стало непрестижно, а вот менеджером - голубая мечта идиотов...


Да полно толковых и стремящихся ребят, просто в глаза бросаются другие
Ну и как же по старчески не побрюзжать уже :)
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§ Ваш земляк
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 343
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 02.03.17 - 02:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Я думаю что идиоты те, кто не объяснил как и что делать но при этом ожидает какого то внятного результата от работников.

Ага, попробуй тогда скажи им что-нибудь!Шовинистом обзовут и "чемодан, вокзал, Россия!" Я помню, как они приезжали, требовали "дом из-под немца", им давали скот бесплатно, подъёмные гигантские, они ставили юрту во дворе, а в доме держали скотину, потом всю скотину вырезали, подъёмные проедали и сваливали обратно в Монголию....
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§ Ваш земляк
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 343
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 02.03.17 - 02:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
Вот это ты конкретно погнал. Всегда все утрируешь и еще придумываешь. Я не говорил личностно, не обобщал, я говорил про видимую тенденцию. Но ты утрируешь, перекручиваешь, да и про меня всё придумываешь. Даже комментировать не хочу. Поди-ка ты протрезвей, Мереке. А то, как я погляжу, совсем тебе поплохело.

Понять мозгов не хватает...Гены-с...
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§ Ваш земляк
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 343
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 02.03.17 - 02:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Да полно толковых и стремящихся ребят, просто в глаза бросаются другие
Ну и как же по старчески не побрюзжать уже :)

По своему опыту говорю. Себя за старого не считаю.
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Гость
Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году




Отправлено: 02.03.17 - 03:00
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Гость
Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году




Отправлено: 02.03.17 - 03:08
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Страница 13 из 13«1...111213
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