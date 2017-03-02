Серый волк Re: Флэшмоб "Я за жизнь" прошел в школе №115 Костаная #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8651

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 02:11 Цитата: роздали всем участникам воздушные шары и мыльные пузыри, тут веселья стало ещё больше Да, в наше время без мыльных пузырей никак низзя!

А не могли бы эти хорошие люди ящик мыльных пузырей депутатам кокостаная подогнать, ну и в акимат попутно? Лучше пусть пляшут с мыльными пузырями, вместо поисков что стыбрить или переименовать в городе.



[Исправлено: Серый волк, 01.03.2017 - 23:12]