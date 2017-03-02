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§ NG.kz
Флэшмоб "Я за жизнь" прошел в школе №115 Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27352
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.03.17 - 02:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Я за жизнь», так называется масштабная акция по профилактике аутодеструктивного поведения, которая проходит в СШ№115 г. Костаная с 10.02 в рамках городского месячника.
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§ Серый волк
Re: Флэшмоб "Я за жизнь" прошел в школе №115 Костаная
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8651
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 02.03.17 - 02:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
роздали всем участникам воздушные шары и мыльные пузыри, тут веселья стало ещё больше
Да, в наше время без мыльных пузырей никак низзя! :lol: :lol:
А не могли бы эти хорошие люди ящик мыльных пузырей депутатам кокостаная подогнать, ну и в акимат попутно? :lol: Лучше пусть пляшут с мыльными пузырями, вместо поисков что стыбрить или переименовать в городе. :lol:

[Исправлено: Серый волк, 01.03.2017 - 23:12]
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