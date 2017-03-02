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§ NG.kz
В экономике заметный рост только у цен
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27352
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.03.17 - 01:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
24 февраля аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ отчитывался перед населением об итогах социально-экономического развития региона за 2016 год и задачах на 2017-й. Встреча проходила около двух часов, но большую часть этого времени руководитель области отвел для ответа на вопросы. А их было немало. В том числе и достаточно острые.
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§ Серый волк
Re: В экономике заметный рост только у цен
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8651
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 02.03.17 - 01:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Откуда министр труда и социальной защиты взяла эти сведения - осталось загадкой.
Зачем залонаполнителям вообще слово "откуда". Они такого слова не знают! :lol:
Никто на это очевидное враньё даже бровявим не повёл.
А сейчас смотрю на фото. Прямо в центре зала одно существо, отнюдь не наивного студенческого возраста, заливается бурными аплодисментами!

Какое дичайшее позорище для некогда приличного города!

[Исправлено: Серый волк, 01.03.2017 - 23:00]
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