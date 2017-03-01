Цитата: Борис:

Как всегда в Кустанае маразм крепчает. Переименуйте Абая в проспект Независимости

Абай наш человек. Абсолютно наш. Если бы вы его читали, и имели образование, то такой чушняк бы не городили. Тот великий Абай из далёкого прошлого будет улицей - напоминанием позорным депутатам и вороватым акиматским чинушкам из 21 века.

Цивилизованная часть Москвы тесно познакомилась с Абаем четыре года назад. Сейчас любой прогрессивный житель мегаполиса скажет где в Москве памятник Абаю и почему это настоящий казах. Очень интересно было наблюдать как Абая цитировали достаточно молодые жители Москвы, студенты тех ВУЗов где не принято прогибаться и где ценят качественное образование, свободу и культуру.





Депутаны же костаная являются иным памятником.

На протяжении всей истории Дарвинизма масса учёных пыталась доказать, что труд сделал из обезьязны человека. Об обратимости процесса как-то никто не задумывался. Местным самым позорным в мире депутатам абсолютно без труда удалось доказать обратное - человек может превратиться в обезьяну!

Это конечно не значит что все обезьяны в Африке бывшие депутаты, но у нас пример такого превращения имеется.



[Исправлено: Серый волк, 01.03.2017 - 23:01]