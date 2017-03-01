Цитата: drakon:

А у вас и в Россию ехать - не нужно.

Посадят за то,что в другом доме -

переночевал,на той же улице...

Или штраф 11 миллионов выпишут, за то, что на полицая не так посмотрел и посмел его, стража байско-феодального строя, ослушаться. Но попробуй этот же гражданин попроси помощи у полиции - в 90% получит отказ, как по краже, так и по побоям. Вот вам пример правового государства, заботящегося о своих гражданах, соблюдающих их права. Даже рождение новых стали стимулировать - 210 долларов (79 тысяч тенге) выплачивать. Детные говорят, хватает на два месяца на памперсы



[Исправлено: Моше, 02.03.2017 - 00:52]