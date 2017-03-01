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≡ Пресс-служба Костанайского областного суда прокомментировала убийство в Амангельдинском суде		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Пресс-служба Костанайского областного суда прокомментировала убийство в Амангельдинском суде
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27348
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.03.17 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бекибаев был нейтрализован прибежавшими на шум председателем суда и сотрудниками ГУ «Управление специализированной службы охраны». Была вызвана "скорая помощь", которая доставила Таубаеву в больницу, где она впоследствии скончалась.
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Бывалый
Re: Пресс-служба Костанайского областного суда прокомментировала...




Отправлено: 01.03.17 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
а что разбираться? где их физическая подготовка, где реакция... спали стоя?

Вопрос не в этом.
Вопрос в другом:
Как допустили занос оружия в охраняемое здание?

§ Алиса
Re: Пресс-служба Костанайского областного суда прокомментировала...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3016
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 01.03.17 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Как допустили занос оружия в охраняемое здание?

Этот вопрос по умолчанию, но даже пусть лоханулись - пропустили и что?
Соглашусь с Мариком, что одно название у них не более того. Самоуверенность и непрофессионализм полнейший...
Профайл

Бывалый
Re: Пресс-служба Костанайского областного суда прокомментировала...




Отправлено: 01.03.17 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Самоуверенность и непрофессионализм полнейший...

Ну вы то и он конечно - глаз бы с него не спускали и среагировали мгновенно на его руку, тянущуюся к голенищу сапога.
Охотно верю.
В подобные сказки.

ВЧК
Re: Пресс-служба Костанайского областного суда прокомментировала...




Отправлено: 01.03.17 - 14:59
Комментарий удален модератором.

ВЧК
Re: Пресс-служба Костанайского областного суда прокомментировала...




Отправлено: 01.03.17 - 15:06
Комментарий удален модератором.

азат
Re: Пресс-служба Костанайского областного суда прокомментировала...




Отправлено: 01.03.17 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
они смотрят за пропускным режимом, пришел человек с повесткой в суд его пропустили. Но насколько я знаю они не имеют право и обязанность проводить личный досмотр всех посетителей проходящих в суд. И какая тут может быть халатность со стороны сотрудников охраны.

Вайпер .
Re: Пресс-служба Костанайского областного суда прокомментировала...




Отправлено: 01.03.17 - 17:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
" Каждый , мнит себя стратегом - видя бой со стороны ..." , - единственная ошибка , что на входе не обнаружили .

§ 07Litra
Re: Пресс-служба Костанайского областного суда прокомментировала...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9078
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 01.03.17 - 21:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Виталий Ефименко:
Текст в кавычках является лишь цитатой пресс-службы суда

ну так это ясно... даже редакционная корректировочка есть... тока у читающих АНОНИМОВ отсутствуют связи меж глазов и мосгом...Цитата:
вытащив нож из голени (-ща - ред.) сапога,
Профайл

Схип
Re: Пресс-служба Костанайского областного суда прокомментировала...




Отправлено: 01.03.17 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Виноваты не только охрана, но и судебный пристав, секретарь судебного заседания, судья и председатель. Место убийства ведь зал судебного заседания.

Зауре
Re: Пресс-служба Костанайского областного суда прокомментировала...




Отправлено: 01.03.17 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ровно 30 ножевых ранении кошмар как так можно. у них еще 4 летнии сын. Мог бы подумать о сыне. получается думал только о себе

Анастасия
Re: Пресс-служба Костанайского областного суда прокомментировала...




Отправлено: 01.03.17 - 23:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Да там же пасанята в основном


Что за бред? Зарплату -то они получают все, как полноценные

Гость
Пресс-служба Костанайского областного суда прокомментировала убийство в Амангельдинском суде




Отправлено: 02.03.17 - 00:45
Комментарий проходит проверку.
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