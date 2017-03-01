азат Re: Пресс-служба Костанайского областного суда прокомментировала... #20







Отправлено: - 15:21 они смотрят за пропускным режимом, пришел человек с повесткой в суд его пропустили. Но насколько я знаю они не имеют право и обязанность проводить личный досмотр всех посетителей проходящих в суд. И какая тут может быть халатность со стороны сотрудников охраны.