112 Re: Почему уменьшились накопления? #2







Отправлено: - 23:52 Так теперь жулики и воры на рельсы хотят свои вагоны поставить на наши деньги, напихать их туда и угнать на крен из Казахстана..

Наверно потому кончаются..

У меня наверно тоже из полтора миллионов осталось 259 тенге..

Все ушло на вагоны и рельсы жуликам и ворам!