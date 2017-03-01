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§ NG.kz
Почему уменьшились накопления?
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 27348
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.03.17 - 23:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Недавно моя мама обратилась в офис ЕНПФ и вместе с логином/паролем получила на руки выписку (на бумажном носителе), заверенную подписью и печатью сотрудника. Спустя несколько дней в онлайн-выписке обнаружилось, что сумма пенсионных накоплений стала понемногу уменьшаться (на 259 тенге). Больших трудов стоило дозвониться до операторов ЕНПФ.
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Евгений Вольнов
Re: Почему уменьшились накопления?




Отправлено: 01.03.17 - 23:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот ведь LOL. Забудьте вы про эти деньги пенсионные свои их давно нет.

112
Re: Почему уменьшились накопления?




Отправлено: 01.03.17 - 23:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так теперь жулики и воры на рельсы хотят свои вагоны поставить на наши деньги, напихать их туда и угнать на крен из Казахстана..
Наверно потому кончаются..
У меня наверно тоже из полтора миллионов осталось 259 тенге..
Все ушло на вагоны и рельсы жуликам и ворам!
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