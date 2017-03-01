Гость Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после... #16







Отправлено: - 22:20 Цитата: ВЧК:

Наверное это частная компания.. и увольнять по моему у вас руки коротки...

ГКП "КТЭК" это Государственное Коммунальное Предприятие. И если частникам законы не писаны, то здесь не пролезет. И руководитель такого уровня должен бы это знать. Издавая свои распоряжения, и указы, которые идут вразрез с законами, он подставляет своих начальников подразделений и отделов. Только, я не понимаю они с ним за одно, или на столько держатся за свое место, что готовы исполнять все беспрекословно. Тем самым сами нарушая этот закон. Так он же на вас все и переложит, при любой проверке. Что уже и случилось, с одним из начальников отделов.