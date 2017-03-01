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≡ Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после встречи коллектива с акимом Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после встречи коллектива с акимом Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27347
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.03.17 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После встречи акима Костаная с коллективом ГКП «КТЭК», на котором руководителю было дано поручение «провести работу по оздоровлению социальной обстановки», прошло 5 дней.Как сообщили «НГ» сотрудники теплокомпании, ситуация не изменилась.
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Справедливая
Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после...




Отправлено: 01.03.17 - 22:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О чем разговор?!!! Если велено спустить все на "тормозах". Так что никакая проверка ничего не найдет! Увольнения идут своим чередом "по собственному желанию", из профсоюза выходят после умелого "убеждения". Так что, всем правильным скоро будет "секир башка"! Это в свободной демократической стране!

Гость
Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после...




Отправлено: 01.03.17 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
Наверное это частная компания.. и увольнять по моему у вас руки коротки...

ГКП "КТЭК" это Государственное Коммунальное Предприятие. И если частникам законы не писаны, то здесь не пролезет. И руководитель такого уровня должен бы это знать. Издавая свои распоряжения, и указы, которые идут вразрез с законами, он подставляет своих начальников подразделений и отделов. Только, я не понимаю они с ним за одно, или на столько держатся за свое место, что готовы исполнять все беспрекословно. Тем самым сами нарушая этот закон. Так он же на вас все и переложит, при любой проверке. Что уже и случилось, с одним из начальников отделов.

Александр
Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после...




Отправлено: 01.03.17 - 22:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В верхах есть те кто "чинить " тормоза и это не за горами. Даже в Астане обсуждают зту тему наши земляки. 8-)

Серж
Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после...




Отправлено: 01.03.17 - 22:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чай не из Актюбинска реформатор?Экономит на отопленииТЭЦ,а кредит ..лярдный,за который и после его отъезда разъе.....плачиваться,хапнули.Так уж это необходимо было.

Гость
Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после встречи коллектива с акимом Костаная




Отправлено: 01.03.17 - 23:22
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Гость
Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после встречи коллектива с акимом Костаная




Отправлено: 01.03.17 - 23:22
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* yeti91
Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после...
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 377
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 01.03.17 - 23:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Директора надо убирать ,сокращением людей не сделаешь прибыльным предприятие,это не ларек на складской ,когда увольняешь продавца и сам торгуешь-здесь другая система уволишь людей а зад в кресле как сидел так и сидит,так нельзя.не Управленец он,и уровень его -ларек.использует место как площадку для должности замакима,привели же.в городе достаточно специалистов и без него
Профайл

Гость
Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после встречи коллектива с акимом Костаная




Отправлено: 01.03.17 - 23:54
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