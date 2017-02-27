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§ NG.kz
маршрут №19 примите меры!!!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27347
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.02.17 - 06:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
26 февраля так и не дождалась с 20:00 до 21:00 автобуса, несколько раз звонила диспетчеру, который обещал "разобраться".
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гость
Re: маршрут №19 примите меры!!!




Отправлено: 27.02.17 - 06:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этот ТТС скоро развалится недолго вообщем осталось ему жить.Вы посмотрите на 102 маршруте половина автобусов ходят из ПК Жол-болсын.

§ gtyamal
Re: маршрут №19 примите меры!!!
gtyamal


(Пользователи)
Сообщений: 3
Регистрация: 28.09.15
Отправлено: 27.02.17 - 09:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так продают ТТС на olx полностью или частями т.е автобусы...
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гость
Re: маршрут №19 примите меры!!!




Отправлено: 27.02.17 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
gtyamal:
Так продают ТТС на olx полностью

За милльиард с копейками.

§ Сергей_я
Re: маршрут №19 примите меры!!!
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1872
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 27.02.17 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Щас с 1го марта подымут цену и будут автобусы пободрее ходить и водители чаще будут улыбаться)) 8-)
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§ Алиса
Re: маршрут №19 примите меры!!!
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3016
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 27.02.17 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
и будут автобусы пободрее ходить и водители

Сергей, вы в это верите или как :lol: ;-) ;-)
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ВЧК
Re: маршрут №19 примите меры!!!




Отправлено: 27.02.17 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Экономят на топливе... дохода баснословного нет.. вот и пропадает интерес у ТТС ..

§ Сергей_я
Re: маршрут №19 примите меры!!!
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1872
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 27.02.17 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Сергей, вы в это верите или как

надеюсь так сказать
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§ amduscias
Re: маршрут №19 примите меры!!!
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6009
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 27.02.17 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
После 20:00 очень сложно уехать из района КЖБИ, особенно в выходные дни.

Вы просто выбираете неправильную тактику. На 24-м уехать легко даже после 22.00. А 19-й и 10-й, конечно, можно ждать чёрт знает сколько. Поэтому лучше идите на остановку 24-го, на нём доезжайте до центра и пересаживайтесь на нужный маршрут. А если к пр. Абая ближе, то там лучше подождать 3-й, часто ходит и вообще хороший автобус.
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Горожанка
Re: маршрут №19 примите меры!!!




Отправлено: 01.03.17 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Уважаемый руководитель TTS, будьте добры разобраться.


С чего вы взяли, что он "уважаемый"? С какого такого перепугу? И разбираться никто не будет - всем ПОФИГ!
На этом маршруте вообще как работал, так и работает очень странный на всю голову водитель, который элементарно подвергает пассажиров опасности - позволяет себе подрезать другие автомобили при этом громко комментируя свое ПРЕСТУПЛЕНИЕ. Обзывает пассажиров, скандалит, вплоть до перехода на личности.

гость
Re: маршрут №19 примите меры!!!




Отправлено: 01.03.17 - 22:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанка:
С чего вы взяли, что он "уважаемый"? С какого такого перепугу? И разбираться никто не будет - всем ПОФИГ!

Самое обидное,что акиму пофиг.

* drakon
Re: маршрут №19 примите меры!!!
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9953
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.03.17 - 22:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанка:
Обзывает пассажиров, скандалит, вплоть до перехода на личности.

Раз вы молчите,значит вам нравится это... :lol:
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Гость
Re: маршрут №19 примите меры!!!




Отправлено: 01.03.17 - 22:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Раз вы молчите,значит вам нравится это...

А тебе?

* drakon
Re: маршрут №19 примите меры!!!
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9953
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.03.17 - 23:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
А тебе?

А у нас водители не обзываются,не курят за рулём,
не подрезают друг друга и точно по расписанию.
Так что мне фиолетово... :lol:
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