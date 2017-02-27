Цитата: После 20:00 очень сложно уехать из района КЖБИ, особенно в выходные дни.

Вы просто выбираете неправильную тактику. На 24-м уехать легко даже после 22.00. А 19-й и 10-й, конечно, можно ждать чёрт знает сколько. Поэтому лучше идите на остановку 24-го, на нём доезжайте до центра и пересаживайтесь на нужный маршрут. А если к пр. Абая ближе, то там лучше подождать 3-й, часто ходит и вообще хороший автобус.