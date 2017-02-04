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Куратор темы: Шестизарядник
кино-кино
Кино




Отправлено: 04.02.17 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Тебе тоже можно сказать, зачем живешь интернетовской жизнью тут и смотришь на наши жизни..
Ты какую отговорку найдешь?


если я здесь пишу,то это моя жизнь. реальная.

112
Кино




Отправлено: 04.02.17 - 20:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кино-кино:
если я здесь пишу,то это моя жизнь. реальная.

А если смотришь интернет, кино, либо фильм про рыбалку, это вымысел?

112
Кино




Отправлено: 04.02.17 - 23:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати вчера смотрел Американская пастораль, с Юэном Макгрегором и безусловной мировой звездой Женифер Конели..
Фильм чем то зацепил, любовью что ли к своему дитя, какое бы оно не было..

112
Кино




Отправлено: 04.02.17 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По телику тоже неделю крутят фильм На игле, с Юэном Макгрегором, 1995й год.
Ниче так фильм, прикольный, хоть и старый, про обдолбанных торчков..

112
Кино




Отправлено: 04.02.17 - 23:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из современного прикола можно посмотреть фильм с Жоржем Клуни Финансовый монстр.
Думал что то про кризис типа Предела риска с Кевином Спейси, однако нет..
Но понравился..

§ cczy
Волчья яма
cczy


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 18.02.17
Отправлено: 18.02.17 - 23:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А чьё производство этого фильма?
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§ mashka12
Волчья яма
mashka12


(Пользователи)
Сообщений: 4
Регистрация: 20.02.17
Отправлено: 20.02.17 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А мне понравился фильм Манчестер у моря (2016), интресный
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§ mazan2012
Волчья яма
mazan2012


(Пользователи)
Сообщений: 1
Регистрация: 01.03.17
Отправлено: 01.03.17 - 06:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Черный список
норм сериал
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* аргентина -ямайка
Волчья яма
аргентина -ямайка


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 206
Регистрация: 01.08.16
Отправлено: 01.03.17 - 23:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
mazan2012:
Черный список
норм сериал

Давайте более обстоятельно будем писать здесь .Хотя бы почему понравился . Чем зацепил.
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112
Волчья яма




Отправлено: 01.03.17 - 23:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Посмотрел позавчера фильм Жизнь в розовом цвете, обычно такие не смотрю, но блин зацепило, Эдит Пиаф..
Это что то..
Зацепила Марион Котияр..
Какая игра, да это не она была, это сама Эдит Пиаф из трущоб, слепая больная девочка..
Так же Рокки Бальбоа, Крид, офигенный фильм про боксера, там еще играет старик Сталонне..
Тоже не думал смотреть, не очень про Рокки, но зацепило..
Афроамериканец хорошо играл, да и сам Сталоне Великий драматический актер оказывается..
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