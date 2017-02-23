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§ NG.kz
RAVON — новинка в сегменте доступных автомобилей
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27347
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.02.17 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанае открылся первый официальный дилерский центр автомобильной марки RAVON в автокомплексе «Тарлан». Новый бренд соединил в себе все лучшее от своего предшественника - легендарного Daewoo - и имеет все предпосылки, чтобы стать лидером в сегменте доступных автомобилей. Всем нам известны модели Daewoo Nexia и Matiz. Это были настоящие бестселлеры сегмента бюджетных автомобилей. Преемник, RAVON, лишь усовершенствовал дизайн, оставив при этом два главных показателя - доступную цену и высокое качество.
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* аргентина -ямайка
Re: RAVON — новинка в сегменте доступных автомобилей
аргентина -ямайка


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 206
Регистрация: 01.08.16
Отправлено: 24.02.17 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Все фуры по дороге не обгонишь, и смысла нет на кикдауне по встречке лететь как угорелый..
И фуры в конце концов показывают сами, когда можно обгонять спокойно..
У тебя что там, проблемы с фурами?

я таких гонщиков на трассе тоже не понимаю которые гонют гонют обгоняют потоки фур , потом бац заезжают на заправку , в эт время эти фуры их обходят . и они п новой начинают наяривать . я с рацией только езжу на дальняк . вааще красота , в курсе всех обочных событий . Да и при обгонах и пробках помогает очень
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Читатель
Re: RAVON — новинка в сегменте доступных автомобилей




Отправлено: 24.02.17 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
рабочая лошадка, в современном стиле, очень экономичная и не прихотливая к нашим дорогам машина, она Вам, отработает ваши вложения, и обрадует, соответствует цене и качеству.

§ INKAZ
Re: RAVON — новинка в сегменте доступных автомобилей
INKAZ


(Пользователи)
Сообщений: 35
Регистрация: 17.04.12
Отправлено: 01.03.17 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жаль Матиз сняли с линейки (был у них как RAVON R1) Говорят, вообще возить в Казахстан не будут.
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§ Доктор СИЗО
Re: RAVON — новинка в сегменте доступных автомобилей
Доктор СИЗО


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Сообщений: 2491
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 01.03.17 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
аргентина -ямайка:
я таких гонщиков на трассе тоже не понимаю которые гонют гонют обгоняют потоки фур

-я вам отвечу.....при езде за фурой очень портится ветровое стекло, и капот.....мелкие камешки секут поверхность....
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* аргентина -ямайка
Re: RAVON — новинка в сегменте доступных автомобилей
аргентина -ямайка


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Сообщений: 206
Регистрация: 01.08.16
Отправлено: 01.03.17 - 23:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
я вам отвечу.....при езде за фурой очень портится ветровое стекло

Я вам тоже...А дистанцию не судьба держать что ли ... Кстати если дорога хорошая авто которони едет в фарватере фуры тратит меньше горючки . Помню на дискавери экспериментировали
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