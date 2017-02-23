Цитата: 112:

Все фуры по дороге не обгонишь, и смысла нет на кикдауне по встречке лететь как угорелый..

И фуры в конце концов показывают сами, когда можно обгонять спокойно..

У тебя что там, проблемы с фурами?

я таких гонщиков на трассе тоже не понимаю которые гонют гонют обгоняют потоки фур , потом бац заезжают на заправку , в эт время эти фуры их обходят . и они п новой начинают наяривать . я с рацией только езжу на дальняк . вааще красота , в курсе всех обочных событий . Да и при обгонах и пробках помогает очень