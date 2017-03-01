Аскар Re: Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на... #21







Отправлено: - 23:33 Не стоило трогать улицу Тарана, все же он Костанаец. Как-то не по-человечески все это. Хоть я и сам казах, но считаю, было бы правильне переименовать (раз уж так необходимо) улицу Баймагамбетова или Гагарина. Центральные улицы.