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≡ Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на переименование улиц Герцена и Тарана		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на переименование улиц Герцена и Тарана
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27347
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.03.17 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По расчетам отдела ЖКХ акимата Костаная, расходы городского бюджета на переименование двух улиц составят 1 152 000 тенге. В эту сумму входят затраты на изготовление табличек на зданиях, а также дорожных аншлагов.
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Контрабас
Re: Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на...




Отправлено: 01.03.17 - 20:21
Комментарий удален модератором.

Татьяна
Re: Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на...




Отправлено: 01.03.17 - 20:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какое всё-таки подходящее и гармоничное слово для этих бесполезных бездельников- ономасты. Лучше и не скажешь

Кипа
Re: Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на...




Отправлено: 01.03.17 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кипчаки 27млн за памятник. Потратили 24млн. Остаток как раз с избытком на таблички хватало...

точняк
Re: Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на...




Отправлено: 01.03.17 - 22:12
Комментарий удален модератором.

Базилио
Re: Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на...




Отправлено: 01.03.17 - 22:46
Комментарий удален модератором.

Жуматай
Re: Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на...




Отправлено: 01.03.17 - 23:21
Комментарий удален модератором.

Аскар
Re: Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на...




Отправлено: 01.03.17 - 23:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не стоило трогать улицу Тарана, все же он Костанаец. Как-то не по-человечески все это. Хоть я и сам казах, но считаю, было бы правильне переименовать (раз уж так необходимо) улицу Баймагамбетова или Гагарина. Центральные улицы.

* yeti91
Re: Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на...
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 377
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 01.03.17 - 23:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Старые демонтируют за 22 000 000 мильёна тенге и
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