112 Волчья яма #745







Отправлено: - 23:47 Посмотрел позавчера фильм Жизнь в розовом цвете, обычно такие не смотрю, но блин зацепило, Эдит Пиаф..

Это что то..

Зацепила Марион Котияр..

Какая игра, да это не она была, это сама Эдит Пиаф из трущоб, слепая больная девочка..

Так же Рокки Бальбоа, Крид, офигенный фильм про боксера, там еще играет старик Сталонне..

Тоже не думал смотреть, не очень про Рокки, но зацепило..

Афроамериканец хорошо играл, да и сам Сталоне Великий драматический актер оказывается..