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§ NG.kz
Евгений ШИБАРШИН: Ученых – тьма…
NG.kz

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Сообщений: 27347
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.03.17 - 08:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Национальной академии наук Казахстана исполнилось 70 лет. Президент Нурсултан НАЗАРБАЕВ, выступая на юбилейной сессии Общего собрания академии, обратил внимание ученых на низкую эффективность их изысканий.
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Ваучер
Re: Евгений ШИБАРШИН: Ученых – тьма…




Отправлено: 01.03.17 - 23:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Там еще про плагиат было сказано и необходимости создать комиссию по этике. Особенно много плагиаторов в ену.
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