Бывалый Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году #173







Отправлено: - 23:06 Цитата: Моше:

тебе когда-то отказали,

Для тех кто читает только себя повторю персонально.

Мходи на сайт ВРГ.

Там есть списки тех кому отказали.

Их много.



Граждане.

Перестаньте называть ту госпрограмму - программой переселения соотечественников.

Никаким переселением соотечемтвенников там не пахнет.

Это очередная программа рекрутинга рабов.

Раньше ваших родителей послали в одну ///опу мира - на целину.

А теперь вам предлагают переселиться в дркгие ///опы мира именуемые политкорректно территориями вселения.

Вот и вся суть программы.

Не верите?

Покажите мне хотя бв одного переселившегося соотечественника-пенсионера или инвалида.

Что, пенсионеры и инвалиды - не соотечественники россиянам?

То то же.