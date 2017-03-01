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≡ Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27347
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.03.17 - 09:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В пресс-службе Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК рассказали, сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году. Число зарегистрированных прибывших в Казахстан на постоянное место жительства за 2016 год составило 13 347 человек.
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§ 74
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3781
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 01.03.17 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Посмотрите, очень познавательно.

Что он курил? Про монголов такой бред нес.. куда он пытается идти со своей латиницей.
Профайл

Вайпер .
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году




Отправлено: 01.03.17 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот это тема ! И это ещё Серый Волк не начинал , предполагаю страниц 40 будет .

§ Валентин
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5437
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 01.03.17 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
Что он курил? Про монголов такой бред нес.. куда он пытается идти со своей латиницей.


Ты досмотри до конца, не пожалей 20 минут жизни.
Очень познавательно, в самом деле.

Гражданин говорит то, о чём многие думают, но не говорят, потому что неудобно. Это очень ценно.
Профайл

§ Валентин
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5437
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 01.03.17 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вайпер .:
Вот это тема !


Желаю всем присутствующим оставаться в рамках и не забывать об ответственности за свои комментарии.
Профайл

глас народа
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году




Отправлено: 01.03.17 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Количество эмигрировавших в Россию составило 28 677 человек%%%%

уехали врачи, учителя, инженеры, техники, строители механизаторы,квалифицированные рабочие. :-P :-P :-P

Вайпер .
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году




Отправлено: 01.03.17 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Готов ответить ! :-o Только за что ? :-x

глас народа
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году




Отправлено: 01.03.17 - 22:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
приехали оралмане. Осмотрелись. Получили подъемные( деньги) и скот для развития личного подсобного хозяйства. Всё скушали и уехали , вначале в Тал-курган, а затем в Монголию. Обещали весной вновь приехать. :-P :-P :-P

Нурлан
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году




Отправлено: 01.03.17 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
.....а еще уехали Доценты и другие научные работники, компьтерные гении типа Серого Волка и просто веселые ,честные парни, как Третьякофф. Всего 4.5 млн человек. Потери просто невосполнимы. :-P :-P :-P

Бывалый
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году




Отправлено: 01.03.17 - 23:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
тебе когда-то отказали,

Для тех кто читает только себя повторю персонально.
Мходи на сайт ВРГ.
Там есть списки тех кому отказали.
Их много.

Граждане.
Перестаньте называть ту госпрограмму - программой переселения соотечественников.
Никаким переселением соотечемтвенников там не пахнет.
Это очередная программа рекрутинга рабов.
Раньше ваших родителей послали в одну ///опу мира - на целину.
А теперь вам предлагают переселиться в дркгие ///опы мира именуемые политкорректно территориями вселения.
Вот и вся суть программы.
Не верите?
Покажите мне хотя бв одного переселившегося соотечественника-пенсионера или инвалида.
Что, пенсионеры и инвалиды - не соотечественники россиянам?
То то же.

Бывалый
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году




Отправлено: 01.03.17 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
789:
Вон в Прибалтике нац.меньшинствам создали все условия для отъезда в Рязань, Самару и т.д., даже деньги из бюджета под переселение выделили, оплата контейнера и прочее, но миграция в Россию почти нуливая, нехотят, говорят, истор. Родину любить будем на расстоянии и яростно борются за гражданство, хотя им постоянно показывают где вокзал.

Почитай для вразумления и понимения что такое Россия и как ей "нужны" прибалтийские русские.
antipytki.ru/2016/09/29/sokolova-i-migranty-i-lbg/

Бывалый
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году




Отправлено: 01.03.17 - 23:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вкратце по прибалтийским русским суть такова: по приезду в Россию их посадят в тюрьму до скончания века за нарушение миграционного режима.
Без вариантов.
То же самое ждет любого кто попадет под каток фмсников.
Будьте ласковы с ними и оччччень осмотрительны

бывалому
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году




Отправлено: 01.03.17 - 23:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:

Ты когда пишешь, такое ощущение что ты бредишь!
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