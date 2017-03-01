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≡ Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27346
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.03.17 - 09:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В пресс-службе Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК рассказали, сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году. Число зарегистрированных прибывших в Казахстан на постоянное место жительства за 2016 год составило 13 347 человек.
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§ 74
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3781
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 01.03.17 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Посмотрите, очень познавательно.

Что он курил? Про монголов такой бред нес.. куда он пытается идти со своей латиницей.
Профайл

Вайпер .
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году




Отправлено: 01.03.17 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот это тема ! И это ещё Серый Волк не начинал , предполагаю страниц 40 будет .

§ Валентин
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5437
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 01.03.17 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
Что он курил? Про монголов такой бред нес.. куда он пытается идти со своей латиницей.


Ты досмотри до конца, не пожалей 20 минут жизни.
Очень познавательно, в самом деле.

Гражданин говорит то, о чём многие думают, но не говорят, потому что неудобно. Это очень ценно.
Профайл

§ Валентин
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5437
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 01.03.17 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вайпер .:
Вот это тема !


Желаю всем присутствующим оставаться в рамках и не забывать об ответственности за свои комментарии.
Профайл

глас народа
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году




Отправлено: 01.03.17 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Количество эмигрировавших в Россию составило 28 677 человек%%%%

уехали врачи, учителя, инженеры, техники, строители механизаторы,квалифицированные рабочие. :-P :-P :-P

Вайпер .
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году




Отправлено: 01.03.17 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Готов ответить ! :-o Только за что ? :-x

глас народа
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году




Отправлено: 01.03.17 - 22:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
приехали оралмане. Осмотрелись. Получили подъемные( деньги) и скот для развития личного подсобного хозяйства. Всё скушали и уехали , вначале в Тал-курган, а затем в Монголию. Обещали весной вновь приехать. :-P :-P :-P
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