Цитата: 74:

Что он курил? Про монголов такой бред нес.. куда он пытается идти со своей латиницей.



Ты досмотри до конца, не пожалей 20 минут жизни.

Очень познавательно, в самом деле.



Гражданин говорит то, о чём многие думают, но не говорят, потому что неудобно. Это очень ценно.