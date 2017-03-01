Цитата: Hitman:

В чем проблема снять с должности еще одного временщика? Их сейчас пачками упаковывают. Никакой команды в помине нет, каждый сам за себя!

Ну ты орёл прямо! Наверное это частная компания.. и увольнять по моему у вас руки коротки...