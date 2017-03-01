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≡ Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после встречи коллектива с акимом Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после встречи коллектива с акимом Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27346
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.03.17 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После встречи акима Костаная с коллективом ГКП «КТЭК», на котором руководителю было дано поручение «провести работу по оздоровлению социальной обстановки», прошло 5 дней.Как сообщили «НГ» сотрудники теплокомпании, ситуация не изменилась.
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гость
Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после...




Отправлено: 01.03.17 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот тебе бабушка и Юрьев день.

Мнение
Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после...




Отправлено: 01.03.17 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:«провести работу по оздоровлению социальной обстановки»,

Зачастую сами руководители, особенно вновь назначенные, наоборот сами усугубляют эту самую социальную обстановку, под видом ее оздоровления. грубо подстраивая ее под себя.

колян
Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после...




Отправлено: 01.03.17 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всех пенсионеров отправить на пенсию, дорогу молодым

Гость
Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после...




Отправлено: 01.03.17 - 19:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
колян:

Если бы еще эти молодые хотели чему то учится и работать. А то уже набрали таких, целыми днями в телефончике сидят.

3660
Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после...




Отправлено: 01.03.17 - 19:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пора обновлять коллектив.

§ Hitman
Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после...
Hitman


(Пользователи)
Сообщений: 619
Регистрация: 20.07.10
Отправлено: 01.03.17 - 19:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В чем проблема снять с должности еще одного временщика? Их сейчас пачками упаковывают. Никакой команды в помине нет, каждый сам за себя!
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ВЧК
Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после...




Отправлено: 01.03.17 - 19:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Увольнять пенсионеров немедленно... а недовольным режимом.. терпения.. или искать другую работу где анархия и где никто не будет качать права..

ВЧК
Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после...




Отправлено: 01.03.17 - 20:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Hitman:
В чем проблема снять с должности еще одного временщика? Их сейчас пачками упаковывают. Никакой команды в помине нет, каждый сам за себя!

Ну ты орёл прямо! Наверное это частная компания.. и увольнять по моему у вас руки коротки...

* FEDOR
Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после...
FEDOR


(Пользователи)
Сообщений: 28
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 01.03.17 - 20:13
Комментарий удален модератором.
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* FEDOR
Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после...
FEDOR


(Пользователи)
Сообщений: 28
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 01.03.17 - 20:21
Комментарий удален модератором.
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Александр
Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после...




Отправлено: 01.03.17 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В чем проблема снять с должности еще одного временщика? Их сейчас пачками упаковывают. Никакой команды в помине нет, кажд...........

Александр
Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после...




Отправлено: 01.03.17 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какая команда? Там произвол и творят его пару приезжих. Даже после обращения коллектива в прокуратуру ничего не изменилось. еще хуже стало. Куда смотрят руководители города? ????????????????????или у нас их нет?

§ lux
Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после...
lux


(Пользователи)
Сообщений: 10
Регистрация: 20.02.17
Отправлено: 01.03.17 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
Наверное это частная компания.. и увольнять по моему у вас руки коротки...

Где частная?Дитятка
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* Дантист
Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 399
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 01.03.17 - 22:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас придет защитник прав униженных и обездоленных рабовл, т.е работодателей, ВЧК и все вам обьяснит. Где частная собственность. Власть у них наверное частная.
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