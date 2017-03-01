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§ NG.kz
Почему коммунальщики в Костанае чистят брусчатку горелками, рассказали в акимате
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27346
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.03.17 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"После увиденного отпадают вопросы об адекватности начальников. Интересно, это снова "личная инициатива работников" или кто-то всё-таки дал указание топить снег горелками перед акиматом? Или, может, мы ошибаемся, и это из реальной необходимости, но какой? Ваши догадки в студию, знатоки!" – описал своё видео житель Костаная Стас Бибик.
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Бывалый
Re: Почему коммунальщики в Костанае чистят брусчатку горелками,...




Отправлено: 01.03.17 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну выжигают масло.
И что?
Я не увидел там где они типа растапливают снег - собственно наличия снега.
Автор видео - неадекват по ходу.

112
Re: Почему коммунальщики в Костанае чистят брусчатку горелками,...




Отправлено: 01.03.17 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подогрев пола просто нужно положить, чтоб скользко не было..

§ Коста-наец
Re: Почему коммунальщики в Костанае чистят брусчатку горелками,...
Коста-наец


(Пользователи)
Сообщений: 48
Регистрация: 21.08.15
Отправлено: 01.03.17 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Житель Костаная Стас Бибик ты видимо недалекий и глубоко убогий, раз делаешь такие выводы! Как можно представить себе такую ерунду, если на видео видно как проехал трактор с щеткой, убирают снег наверное им! Очередной пиарщик считающий что заснял сенсацию!
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§ Моше
Re: Почему коммунальщики в Костанае чистят брусчатку горелками,...
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4033
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 01.03.17 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ладно, топить - можно, главное не есть, особенно желтый.
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§ Коста-наец
Re: Почему коммунальщики в Костанае чистят брусчатку горелками,...
Коста-наец


(Пользователи)
Сообщений: 48
Регистрация: 21.08.15
Отправлено: 01.03.17 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Диалог:
Хозяин видео: Вот такая вот фигня, Сушька;
Ответ мужика: - Вы сушька.
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* drakon
Re: Почему коммунальщики в Костанае чистят брусчатку горелками,...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9950
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.03.17 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Подогрев пола просто нужно положить, чтоб скользко не было..

Вот тут,Марик, я согласен с тобой.
Ещё желательно по всему городу,
подогрев улиц сделать...
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112
Re: Почему коммунальщики в Костанае чистят брусчатку горелками,...




Отправлено: 01.03.17 - 19:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
подогрев улиц сделать...

У вас там брусчатки с подогревом говорят, типа как в мерседесе, невозможно простудиться, если будешь спать под открытым небом, у вас же так принято вроде, или во Франции это?

димон
Re: Почему коммунальщики в Костанае чистят брусчатку горелками,...




Отправлено: 01.03.17 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А фейри кончилось, что ли?

112
Re: Почему коммунальщики в Костанае чистят брусчатку горелками,...




Отправлено: 01.03.17 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
димон:
фейри

Оно дорогое и ценник стал за 900 грамм..
Раньше за литр брали.

шанхай уральская
Re: Почему коммунальщики в Костанае чистят брусчатку горелками,...




Отправлено: 01.03.17 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У вас там брусчатки с подогревом говорят, типа как в мерседесе, невозможно простудиться, если будешь спать под открытым небом, у вас же так принято вроде, или во Франции это?А ещё у нас деньги на деревьях растут мы не работаем вообще захотел что купить вышел во двор сорвал сколько надо и пошёл или поехал по магазинам.А для пенеров так называемых бомжей возле ратхауса администрации города спец. площадки с подогревом и матрасики для мягкости вот там они спят под открытым небом....как с женой поругаюсь она меня выгоняет из дома и говорит уезжай
в свой Казахстан мне некуда идти и я иду туда там тепло и мягко пару дней переночую потом попрошу прощения и иду домой.Так что Марик с ночлегом нет проблем приезжай покажу я тебе эти деревья с деньгами и брусчатку с подогревом с огромным удовольствием а то живёте вы слухами о нас...

* drakon
Re: Почему коммунальщики в Костанае чистят брусчатку горелками,...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9950
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.03.17 - 20:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
типа как в мерседесе, невозможно простудиться,

Не,Марик, у нас Гольф Стрим - ещё теплее... :lol:
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