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≡ Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27346
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.03.17 - 09:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В пресс-службе Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК рассказали, сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году. Число зарегистрированных прибывших в Казахстан на постоянное место жительства за 2016 год составило 13 347 человек.
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222
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году




Отправлено: 01.03.17 - 20:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
семь месяцев и паспорта у всей семьи из десяти человек! по программе переселения через Челябинск! в январе только получили! а теперь можно хоть куда по России ехать! ни каких взяток! захочешь дать еще и не возьмут в отличии от Казахстана!!!!

37
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году




Отправлено: 01.03.17 - 20:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
321:
112:
Мой братан отсюда уехал, по матери, сестра, сидят там в своей деревне около Тюменской обоасти и счастливы..
Правда ее мать и его мать, его отец, вернулись сюда..
Ее мать замуш вышла за мусульманина, который с 37ми лет ни грамма в рот спиртного, та тоже пить перестала в свои 60 с чем то, свадьба была у стариков, они счастливы.
Его отец тут нашел в Рудном 20ти летку, ему под 65 наверно уже.
Его мать живет у миллионерши дочери тут..
Старики в России все растеряли там с конца 90х, когда

индийское кино отдыхает.

112
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году




Отправлено: 01.03.17 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
глас народа:
Тебя почитаешь, так у тебя и Стрежевой, и Томск, и Березо

В Стрижах, Томске и Курске мать жила.
Но род то у нас не по матери идет.
Род идет от отца, братьев и их детей..
Они все с Богдановичей, сейчас в Ебурге сестра старшая по финансовым вопросам, работает при мэрии, типа акимата..

* Аноним
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году
Аноним


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 347
Регистрация: 23.03.11
Отправлено: 01.03.17 - 20:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Моше, вы написали все правильно. Как не печально, но это факт.
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112
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году




Отправлено: 01.03.17 - 20:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Ебурге то есть самая младшая сестра, 66го года она по моему, остальные все уже старые какие то, их дети практически мои ровесники..
Одна сестра приехала в Жезказган, брат в Алмату, куча племяшек каких то тоже напереезжали сюда, но и там осталось много..
Кстати они до сих пор думают что я бомж, думали по крайней мере, не знаю убедила ли их в этом сестра, которая поехала на Жди меня..

§ Валентин
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5434
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 01.03.17 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аноним:
Моше, вы написали все правильно. Как не печально, но это факт.


Меня оппоненты смешат :)

Когда одновременно звучат аргументы "да валите без вас лучше будет" и "вы там не устроитесь денег сдерут за гражданство там ещё хуже" — это же прекрасно!
Профайл

* Аноним
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году
Аноним


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 347
Регистрация: 23.03.11
Отправлено: 01.03.17 - 20:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:

Когда одновременно звучат аргументы "да валите без вас лучше будет" и "вы там не устроитесь денег сдерут за гражданство там ещё хуже" — это же прекрасно!

Даже если все и уедут, то подобная грызня не прекратится. Будут обвинять друг-друга, ненависть и злоба то никуда не уедет.
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789
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году




Отправлено: 01.03.17 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чё вы тут развели, уехали-неуехали, кто хочет уезжает, кто не хочет- тот нет. Вон в Прибалтике нац.меньшинствам создали все условия для отъезда в Рязань, Самару и т.д., даже деньги из бюджета под переселение выделили, оплата контейнера и прочее, но миграция в Россию почти нуливая, нехотят, говорят, истор. Родину любить будем на расстоянии и яростно борются за гражданство, хотя им постоянно показывают где вокзал. У нас ситуация зеркальная, но это жизнь.

112
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году




Отправлено: 01.03.17 - 20:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аноним:
Даже если все и уедут, то подобная грызня не прекратится

А что, такое возможно, когда нет людей?
Или их души остаютмя и грызутся?

Гость
Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году




Отправлено: 01.03.17 - 20:31
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