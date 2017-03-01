шанхай уральская Re: Почему коммунальщики в Костанае чистят брусчатку горелками,... #10







Отправлено: - 20:25 У вас там брусчатки с подогревом говорят, типа как в мерседесе, невозможно простудиться, если будешь спать под открытым небом, у вас же так принято вроде, или во Франции это?А ещё у нас деньги на деревьях растут мы не работаем вообще захотел что купить вышел во двор сорвал сколько надо и пошёл или поехал по магазинам.А для пенеров так называемых бомжей возле ратхауса администрации города спец. площадки с подогревом и матрасики для мягкости вот там они спят под открытым небом....как с женой поругаюсь она меня выгоняет из дома и говорит уезжай

в свой Казахстан мне некуда идти и я иду туда там тепло и мягко пару дней переночую потом попрошу прощения и иду домой.Так что Марик с ночлегом нет проблем приезжай покажу я тебе эти деревья с деньгами и брусчатку с подогревом с огромным удовольствием а то живёте вы слухами о нас...