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Мой братан отсюда уехал, по матери, сестра, сидят там в своей деревне около Тюменской обоасти и счастливы..

Правда ее мать и его мать, его отец, вернулись сюда..

Ее мать замуш вышла за мусульманина, который с 37ми лет ни грамма в рот спиртного, та тоже пить перестала в свои 60 с чем то, свадьба была у стариков, они счастливы.

Его отец тут нашел в Рудном 20ти летку, ему под 65 наверно уже.

Его мать живет у миллионерши дочери тут..

Старики в России все растеряли там с конца 90х, когда

индийское кино отдыхает.