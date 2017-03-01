Цитата: 112:

Значит дело не в отпиле все таки?

Так мы же как привыкли считать? Изготовление табличек - 1 152 000 тенге. А повесить их сколько стоит? А демонтировать старые? А организационные расходы? А дополнительные и непредвиденные расходы? А все жители улиц по два раза должны уйти с работы, это сколько человеко-часов? А стоимость внесения изменений в различные базы данных? И что означает фраза "смогут заменить свои документы бесплатно"? Работники ЦОНа и изготовители документов вычтут время на их замену из своего рабочего времени?

Если бы ономасты умели считать - у них бы волосы на голове шевелились и начиналось заикание при одной мысли о переименовании улицы. Этих переименователей можно засылать к врагам в качестве экономических диверсантов.