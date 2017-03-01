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≡ Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на переименование улиц Герцена и Тарана		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на переименование улиц Герцена и Тарана
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27345
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.03.17 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По расчетам отдела ЖКХ акимата Костаная, расходы городского бюджета на переименование двух улиц составят 1 152 000 тенге. В эту сумму входят затраты на изготовление табличек на зданиях, а также дорожных аншлагов.
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112
Re: Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на...




Отправлено: 01.03.17 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Че то мало..
Я думал что хотя бы миллинона 22 возьмут с бюджета денег на переименование, тем более двух улиц..
Значит дело не в отпиле все таки?

ВЧК
Re: Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на...




Отправлено: 01.03.17 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В КЖБИ надо улицы переименовывать! Хватит уже...25 лет прошло! )))

§ yudjin
Re: Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4435
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 01.03.17 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
Хватит уже...25 лет прошло!

Бибигуль, прекратите свои лозунги! ;-)
Профайл

§ самый умный
Re: Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на...
самый умный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 233
Регистрация: 04.02.13
Отправлено: 01.03.17 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
В КЖБИ надо улицы переименовывать! Хватит уже...25 лет прошло! )))


Проводите собрания общественности и жителей, собирайте подписи, вносите предложение в ономастическую комиссию. Или вы так, на словах? Безликие выкрики из толпы?
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§ самый умный
Re: Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на...
самый умный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 233
Регистрация: 04.02.13
Отправлено: 01.03.17 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Бибигуль, прекратите свои лозунги!


Сама себя выдала :-)
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§ 74
Re: Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3780
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 01.03.17 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Бибигуль, прекратите свои лозунги!

:-) :-) :-) :-)
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гость
Re: Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на...




Отправлено: 01.03.17 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо за счет тех активных кто внес идеи и кто подписи "одобрямс" поставил, тогда зуд прекратится

Маркс
Re: Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на...




Отправлено: 01.03.17 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Значит дело не в отпиле все таки?

Так мы же как привыкли считать? Изготовление табличек - 1 152 000 тенге. А повесить их сколько стоит? А демонтировать старые? А организационные расходы? А дополнительные и непредвиденные расходы? А все жители улиц по два раза должны уйти с работы, это сколько человеко-часов? А стоимость внесения изменений в различные базы данных? И что означает фраза "смогут заменить свои документы бесплатно"? Работники ЦОНа и изготовители документов вычтут время на их замену из своего рабочего времени?
Если бы ономасты умели считать - у них бы волосы на голове шевелились и начиналось заикание при одной мысли о переименовании улицы. Этих переименователей можно засылать к врагам в качестве экономических диверсантов.

глас народа
Re: Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на...




Отправлено: 01.03.17 - 17:27
Комментарий удален модератором.

Саша
Re: Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на...




Отправлено: 01.03.17 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень маленькая сумма. Ерунда. Надо было сразу десять улиц переименовать.

Жаппас
Re: Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на...




Отправлено: 01.03.17 - 19:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
В КЖБИ надо улицы переименовывать! Хватит уже...25 лет прошло! )))

Точняк! Одни орыспайские названия: Быковского, Маяковского, Вольнова, ой, т.е. Волынова и т.д. Перед гостями из других городов прям неудобно.

ВЧК
Re: Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на...




Отправлено: 01.03.17 - 19:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
самый умный:
Проводите собрания общественности и жителей, собирайте подписи, вносите предложение в ономастическую комиссию. Или вы так, на словах? Безликие выкрики из толпы?

А зачем ономастическая комиссия? Ни никто не спрашивал никакую комиссию когда присваивали названия улиц или переименовывали ... решал горисполком и баста! Надо так же делать

ВЧК
Re: Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на...




Отправлено: 01.03.17 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Переименовали улицу Пензенскую в ул.Чехова,ул. Ломачевского в ул. им. Калинина ул. Большую в ул. Пролетарскую. ул.Садовая – в ул. Октябрьскую ул.Казанская в ул. Красного Пахаря, 19 февраля в ул. Первомайскую, улица Советская стала называться именем Ленина... Так что переименовывал горисполком и никого не спрашивал

Борис
Re: Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на...




Отправлено: 01.03.17 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как всегда в Кустанае маразм крепчает. Переименуйте Абая в проспект Независимости или Алтынсарина, зачем трогать таких великих как Таран и Герцена. Все равно Абая и Алтынсарина никто не знает.
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