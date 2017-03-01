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§ NG.kz
Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27343
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.03.17 - 09:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В пресс-службе Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК рассказали, сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году. Число зарегистрированных прибывших в Казахстан на постоянное место жительства за 2016 год составило 13 347 человек.
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112
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году




Отправлено: 01.03.17 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
Глава производства. А миллиардов не было. Как о

Ну сейчас тыкни любого - нет денег..
А как уехал, то там то тут хаты, виллы, яхты..
Ахметжанов вон тоже бедный был, в России замутил себе и родичам городок, пока не посадили..
Аблязов, Храпунов..
Все тут делается, там всего лишь по накатанной и по связям уже плывешь.
С нуля, возьми без денег, кола и двора поедь попробуй, только в Германию можно, там кормят хоть.
А в России как с нуля то?

§ American Idiot
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году
American Idiot


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 673
Регистрация: 01.01.13
Отправлено: 01.03.17 - 17:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Ну ты почитай ветки про переселение.
И обрати внимание на тех, кто едет туда, где у него нет родственников, согласных его прописать у себя.


Я вижу, что вы пока только читали, но сами по программе не переселялись. Я уже переселился. Байки какие-то пишите....особенно про взятки порадовало :lol: Ни я, ни мои знакомые - никто никому "на лапу" не давал и никто ни у кого этого не требовал.

Цитата:
112:
Думал там языковой вопрос, а брат, он старый уже, казахского языка то вообще не знает..
А может просто хату снять, пожить месяц, наверно и Алмата надоест..

Нет, языкового вопроса в этом прекрасном городе нет. Я б там с удовольствием бы жил.... Вообще, чтоб узнать город, нужно в нём поработать и один раз заблудиться :-)

[Исправлено: American Idiot, 01.03.2017 - 17:17]
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гость
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году




Отправлено: 01.03.17 - 17:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Ты смотрел раздел "потребность в трудовых ресурсах" на сайтах программы переселения?
Именно на него ориентируются при принятии решения о выдаче свидетельства переселенца.
Покажи мне там потребность в тех, о ком ты только что заявил.
Жду ссылку.

На.Это так,что под руку попалось.Дальше сам читай.Если могешь.

§ drakon
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9947
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.03.17 - 17:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
только в Германию можно, там кормят хоть.

А вот утром, проспал,повара твою пайку-
детишкам своим - унесут... :-P
Так же и обед и ужин... :-o
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Спартак
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году




Отправлено: 01.03.17 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Россию с нуля!? Реально. Сам два года назад оставил жену с двумя детьми у матери, взял узелок и поехал в Россию. Вот прошло 2 года. Купили квартиру, машину, я и жена работаем. Ребенка отдали в садик без очередей и взяток. Старший поступил на грант учится бесплатно! Но не думайте что тут красная дорожка услана, придется очень много поработать, потратить денег, особенно это по оформлению гражданства. Впрочем побегать и поездить, потерпеть. В РК своего жилья не было...

Бывалый
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году




Отправлено: 01.03.17 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
Ты не прав!

Отличное решение проблемы.
То есть подтвердить свои слова ты не готов.
Следовательно ты просто написал муйню.
Цитата:
Мишаня:
Востребованность на сайте - это для таких как ты

Она для тех кто едет по программе переселения.
Ты ее хоть почитай что ли?
Цитата:
Мишаня:
зарегистрировались

Где?
У кого?
Прописку купили?
Сколько ФМС-никам на лапу потом отдали за купленную прописку?
Давай, не стесняйся.
Рассказывай как есть.

§ Валентин
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5433
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 01.03.17 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
Люди приехали, зарегистрировались и пошли устраиваться. Устроились и работают. Все!


Именно так.
Как раз сейчас это в разы проще чем было ранее, с квотами на трудоустройство например.
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Бывалый
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году




Отправлено: 01.03.17 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
American Idiot:
Байки какие-то пишите....особенно про взятки порадовало

Еще раз: гуглить "отмена административной прописки программа переселения"

ВАЗ 2106
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году




Отправлено: 01.03.17 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Послежу - почитаю , что Вы ещё тут напишите :lol: Вон СВ , меньше чем за 120000 руб , к станку подходить не согласен :-o , у нас тут рай с кисельными берегами :-P Тут есть люди с " ЯП" - а , ну и кому интересно найдите - тема там была " Зарплаты рабочей молодёжи" , там как раз про станки токарные и ЧПУ , как народ в золоте купается . :-x

Спартак
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году




Отправлено: 01.03.17 - 17:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не знаю как сейчас, но когда мы обратились к программе переселения (через Астану которая), то ни каких взяток не платили. Приехали сдали документы, потом еще раз съездили забрали свидетельство и все. Но я начал с другой стороны выезжать (сам оформлял выезд через миграционку, налоговую и.т.д - вариант расстрельный), а жена на программу подала... В РФ тоже без взяток, но приготовьте свои нервы для общением с сотрудниками ФМС России (но тут как повезет - сотрудники тоже разные бывают)... Результат переселения я писал выше... Получили материнский капитал, хотя оба ребенка родились в Казахстане (475 000 рублей) в РК за детей платят в разы меньше... Получили компенсацию по переселению... получили место в садике через 1 месяц, причем были еще гражданами РК, так же и колледж, причем без экзаменов, а по диплому о средней школе РК - пацан учился на 4-5 и по общей сумме оценок взяли на бюджет и им пофиг гражданин РФ или РК... Работу найти было трудно будучи гражданином РК, но тут тоже зависит от професии..., пришлось побегать... Даже комуналка здесь не ползарпалаты на процентов 10-15... причем газ -греет, свет -220 в , вода- течет, интернет копейки.. платить приятно...

§ аргентина -ямайка
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году
аргентина -ямайка


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 204
Регистрация: 01.08.16
Отправлено: 01.03.17 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Ты смотрел раздел "потребность в трудовых ресурсах" на сайтах программы переселения?
Именно на него ориентируются при принятии решения о выдаче свидетельства переселенца.
Покажи мне там потребность в тех, о ком ты только что заявил.

А если человек получил специальность но не работал вообще ни дня по этой специальности , а открыл свое дело и по сей день занимается своим делом . Он что не подходит для этой программы ?
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Бывалый
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году




Отправлено: 01.03.17 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
аргентина -ямайка:
А если человек получил специальность но не работал вообще ни дня по этой специальности , а открыл свое дело и по сей день занимается своим делом . Он что не подходит для этой программы ?
Да.
Могут и отказать.
На сайте ВРГ публикуются списки тех кому утвердили и кому отказали.
И отказов - далеко не единицы.
Сходите и посмотрите.
Почитайте темы на форумах по переселению.

§ аргентина -ямайка
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году
аргентина -ямайка


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 204
Регистрация: 01.08.16
Отправлено: 01.03.17 - 18:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
а.
Могут и отказать.

благодарю . завтра почитаю форумы .
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§ Victor Yang
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7895
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 01.03.17 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
прописки

Ты же, вроде, сам тут объяснял отличие прописки от регистрации.
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