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§ NG.kz
Пользователей услуги интернет-банкинга предупреждают об угрозе кражи личных данных
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27343
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.03.17 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заражение вредоносным ПО происходит при переходе по дополнительным ссылкам, с помощью которых личные данные пользователя карты передаются злоумышленнику.
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§ Victor Yang
Re: Пользователей услуги интернет-банкинга предупреждают об...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7895
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 01.03.17 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я добавлю. Периодически приходит письмо с предложением "зарегистрироваться в Homebank". При переходе по ссылке - страница, похожая на него, предлагает ввести данные карты - имя держателя, номер, срок действия, cvv-код.
И новый вирус-шифровщик появился - приходят письма, подписанние "фин.полиция". В письме говорится о якобы неоплаченном счете, подробности во вложении. Во вложении - зараженный вордовский файл. При открытии блокирует почти все файлы - открыть их невозможно.
Профайл

где?
Re: Пользователей услуги интернет-банкинга предупреждают об...




Отправлено: 01.03.17 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
И новый вирус-шифровщик появился - приходят письма, подписанние "фин.полиция". В письме говорится о якобы неоплаченном счете, подробности во вложении. Во вложении - зараженный вордовский файл. При открытии блокирует почти все файлы - открыть их невозможно.
Профайл

Не такой уж он и новый конечно. И не обязательно от "фин.полиции" и во вкладке могут предлагать ознакомиться с актом сверки, получить накладную и т.д. Текст у них корявенький конечно, но люди ведутся :-(
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