Цитата: Victor Yang:

И новый вирус-шифровщик появился - приходят письма, подписанние "фин.полиция". В письме говорится о якобы неоплаченном счете, подробности во вложении. Во вложении - зараженный вордовский файл. При открытии блокирует почти все файлы - открыть их невозможно.

Профайл

Не такой уж он и новый конечно. И не обязательно от "фин.полиции" и во вкладке могут предлагать ознакомиться с актом сверки, получить накладную и т.д. Текст у них корявенький конечно, но люди ведутся