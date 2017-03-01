Цитата: Бывалый:

Ну ты почитай ветки про переселение.

И обрати внимание на тех, кто едет туда, где у него нет родственников, согласных его прописать у себя.



Я вижу, что вы пока только читали, но сами по программе не переселялись. Я уже переселился. Байки какие-то пишите....особенно про взятки порадовало Ни я, ни мои знакомые - никто никому "на лапу" не давал и никто ни у кого этого не требовал.



Цитата: 112:

Думал там языковой вопрос, а брат, он старый уже, казахского языка то вообще не знает..

А может просто хату снять, пожить месяц, наверно и Алмата надоест..

Нет, языкового вопроса в этом прекрасном городе нет. Я б там с удовольствием бы жил.... Вообще, чтоб узнать город, нужно в нём поработать и один раз заблудиться



[Исправлено: American Idiot, 01.03.2017 - 17:17]