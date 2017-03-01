112 Re: Опять костанайцы "отличились". #15







Отправлено: - 16:24 Хех.

Посмотрел видео, золотая молодешь как в консервной банке ехала в каком то сарае мисубиси пажеро или как его там..

И это золотая молодешь?

Господи, ну насмешили мои тапочки, пока еще не белые..

У нас конкретно в Костанае в этот гроб ни сядет ни один нормальный пасан, который золотой..

Тем более еще по пять человек в одну машину..