Цитата: Фрося Бурлакова:

Грамотный руководитель НИКОГДА не будет разбрасываться кадрами и всегда сможет наладить контакт с подчиненными! Жаль, что таких руководителей шиш, да маленько.

Все верно. Если не может, то какой он руководитель?