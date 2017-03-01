









Отправлено: - 16:34 Цитата: 321:

как интересно, пиши еще .

Да я сам опешил..

Тетя Р, всю жизнь пила, потом спилась в России, бомжихой была.

Жили в советское время ой как зажиточно, ее муж, мой дядька по матери, сын героя Советского Союза ведь был, единственный сын..

Что то в семье пощло не так.

Дочь старшая замуж вышла за богатого и знатного человека, у них тогда в деревне первый видеомагнитофон появился.

Средняя с 12ти лет с русским начала встречаться, ему 11 лет было и он сын знатного управляющего..

Сын в России, бухает, скотник..

Да уш, жизнь..

Старшая погнавшись за ними сперва в Коскуль, потом в Россию, растеряла там все тоже.

Приехала, так и живет уже лет 18 на съемных хатах..

Мать ее в деревне рядом с Костанаем, такой огромный дом у них, тот в 70 лет впервые женился официально!

У него 8 детей к слову своих..

Живут вдвоем, он читает намаз по 5 раз в день.

Она подумать только, не пьет!

Я бы ни за что не поверил, если бы сам не убедился в этом и не съездил бы туда в деревню У..

Ей на пользу наверно пошла Россия, это надо же так на дно опуститься, чтобы потом понять, что ты такое есть на этом свете и приехать обратно, сказав решительное нет питию самогона в России..